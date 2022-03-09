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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

《老物件情懷》我的minolta相機

文、圖／水禾田
minolta xe相機。
minolta xe相機。

七○年代的香港，從彌敦道南向進入尖沙咀之前，有一座六、七層樓高的大廈聳立在分岔路口，上面閃爍著巨大的紅底白色霓虹燈廣告，組成直向「MINOLTA」七個大字，奪目耀眼。那時我剛到香港，為三餐一宿奔忙，還沒有餘錢玩相機，minolta只能是夢想。

當年香港相機市場已經是佳能（Canon）的天下，中環遊客區擺賣的相機大都是佳能，能夠與之分庭抗禮者非minolta莫屬。我雖然無錢買相機，但是總喜歡在相機店前瀏覽，看看新款的相機與價錢。

一直等到一九七九年移民美國前，才下定決心，花兩千港元買下這部minolta xe相機，這部相機一大特點是沉重；人們都相信重的相機好，因為機身結構全是金屬，相對於某些相機配件使用塑料，肯定更耐用。這部相機一直跟隨著我，記錄我在美國的生活樂趣。九○年代去加拿大東岸旅行，在多倫多參觀一間minolta相機博物館，這部單反相機也頗受注目。

踏入本世紀，相機產業經歷一次脫胎換骨的革命，由於數碼相機興起，膠卷相機終於被淘汰了，雄霸相機膠卷製造業的龍頭老大柯達（Kodak）公司也由於無法轉型而倒閉。二○○三年minolta與KONICA合併，但仍然無法擺脫被淘汰的命運，二○○六年宣告退出市場，minolta這個曾經響噹噹的名字，終於變成歷史。

數碼相機經歷傻瓜機的階段，慢慢成型數碼單反機（DSLR），大佬仍然是佳能，後起之秀有Nikon、Sony等。二○○七年iPhone上市以後，把拍照功能收入智能手機內，照片立即可與親友分享，經過多年改進，智能手機也可以拍出專業水準的照片了。

目前照相機進入無反光階段，購買相機者又多了一種選擇。我的minolta相機已經蒙塵多年，默默地注視著攝影技術的進化，如今是否已經變成了骨董機？

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