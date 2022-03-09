端伯見了我們，臉上露出笑容，印象中從不見他有半點苦澀或酸楚。他有時從我們手上接過木槌使力敲銅鑼，聽他敲銅鑼的聲音，恍若聆聽一首清亮雄壯的樂曲。

又一天午間，我們在端伯家敲銅鑼，一個孩童緊盯端伯，天真無邪問：「端伯由大城市回村子下地勞動，苦不苦，累不累？」端伯隨和樸實說：「端伯本是農家孩子，回到村子勞動很正常，不苦也不累。」

另一個孩子稚氣十足問：「端伯使力敲銅鑼真好聽，在哪學的？」端伯沒有敷衍了事，他輕敲銅鑼兩下說：「端伯勤學苦練學會的。你們上學讀書，用功學習，勤學苦練，學什麼懂什麼，肯定比端伯強多了。」

還有孩子羨慕地說：「我爸爸說，端伯在大城市戲劇團敲銅鑼奏樂，人人都說很好聽，端伯以後還會敲銅鑼嗎？」端伯彷彿想起了什麼，低下頭沒說話。一隻由大樹飛下的小鳥，不懼人的獨自停在窗口啾啾叫；端伯昂頭凝視小鳥，輕輕擺擺手，示意我們別驚擾了小鳥。

我們一聲不吭，睜大眼盯住小鳥，小鳥有靈性，反覆在窗口跳躍，直到樹上傳下另一聲清脆鳥叫，小鳥聽到呼喚，張開雙翅飛走了。端伯眼光離開窗口，雙手來回摩擦，吁出一口氣，吞吞吐吐地說：「以後端伯會不會敲銅鑼？我說嘛，那就等以後再說。我該怎麼回答才正確？今日在鄉村過日子，那就依靠勤勞動鍛鍊身體，有力氣再好好敲銅鑼。」過一會，他提高聲調，滿是力度地說：「我這樣說吧，將來我們過上安穩、安心的好日子，那麼端伯就會使力敲銅鑼。」

過春節不久，就是正月十五元宵節 ，晚上月亮圓圓，我們踏著月色來到端伯的老房子，一個小伙伴拿起木槌想敲銅鑼，端伯擺擺手勸阻了，他說：「好孩子，很晚了，不要敲銅鑼。」

我們茫然不解，端伯透過窗口看上空，月亮下飄浮了一縷縷雲彩，他努力保持平靜地說：「今晚是不是元宵節？對了，是元宵節。」他臉上首次掠過了一縷酸澀說，「春節都不見熱鬧，元宵節還不是好像讓人遺忘了？而今鬧元宵可有可無的，鬧元宵、猜花燈、吃湯圓或吃餃子 等習俗，統統沒有了，所以說，我們敲銅鑼沒意思。村中叔伯嬸母明早還要下田勞動，我們不要敲銅鑼驚擾大人休息。」

他見我們小伙伴神情失望，急忙說：「今晚端伯給你們講故事吧，說元宵節來歷。」我們圍攏在端伯身邊，聽他一板一眼講元宵，一講一個多小時，無一人離開。端伯伸手輕撫銅鑼，手指頭捏捏邊緣說：「說到這面銅鑼，有不少相關成語，你們曉得嗎？」

一下子我們精神奕奕，異口同聲說：「端伯您說，我們認真聽。」端伯清清喉嚨，一口氣往下說去：「敲鑼打鼓、緊鑼密鼓、千棰打鑼、一棰定聲、當面鑼對面鼓、擂鼓篩鑼、金鑼騰空、收鑼罷鼓、敲鑼放炮、鳴鑼開道、搖鑼打鼓、一錘定音、開台鑼鼓、鑼鼓喧天……」他的語氣昂揚頓挫，我們鼓掌喝采。端伯帶節奏的，最後以一句話收尾：「使力敲銅鑼，聲聲入人心。」我小心翼翼說：「端伯，使力敲銅鑼，聲聲入人心，坐在榕樹下一些老爺爺也這樣說過，說的應該是您敲銅鑼吧？」

端伯看著月亮灑入大堂的點點光環，輕輕說：「我想大家都是有感而發吧，這是我們大人對未來過上好日子的盼望，對不對？」

時間平平淡淡地流過一年又一年。又一個新年了，天氣仍有些涼意，我與小伙伴踩著坑坑窪窪的鄉路，去兩里路遠的小圩，當走入小圩，聽到一陣敲銅鑼聲由南面傳過來。

走近圍觀，敲銅鑼者，是一個黑黑瘦瘦、十來歲的男孩，他右手拿木槌，用力擊打掛在豎立於地面木架上的銅鑼。另一個中年漢子應是男孩的父親，手裡揮舞一根長繩，長繩呼呼作響，中年漢子說：「看我的長繩變木棍。」

那男孩使力敲銅鑼，叮叮咚咚、緊緊慢慢、聲高聲緩，好似在奏樂；我心內也像敲銅鑼，叮叮咚咚，一上一下，跳躍撲騰。那中年漢子甩動的繩子越來越快，一條軟軟長繩成了一根堅硬木棍；在男孩敲打鑼鼓聲中，中年漢子手裡一壓，長繩突然砸在地面，掀起了一股衝天塵煙。急劇衝高的銅鑼聲，立時止息了。

圍看熱鬧的大人小孩清醒過來，連續擊掌叫好，一個村童怯生生走上前，要求那男孩給他敲銅鑼試試看；那男孩落落大方，想都不想將木槌塞給村童，那村童高興，舉木槌捶打銅鑼，弄出了沉悶聲響，引發了嬉笑聲。男孩不介意，他將木槌拿過來，比比畫畫，教導村童說：「你真的想學敲銅鑼嗎，我教會你。」

忽聞旁邊傳來一聲熟悉的問話：「孩子敲銅鑼敲出了力度，相當難得。」說話者正是端伯，他對中年漢子說：「以前我在某劇院看過你們父子上台表演。好些年了，孩子長這麼高了，敲銅鑼進步很多。」

中年漢子嘆了一聲，吞吞吐吐說：「敲銅鑼，幾天不敲會手生，如果放下了，生疏了，可不行啊。」他抱抱拳頭說，「我曾祖父那代傳下來的手藝，到了我，又交到了孩子這一代，怎麼能輕易放棄，以後還不是給老祖宗罵死了？」端伯移目那面銅鑼說：「敲銅鑼要講真本事，不能輕言放棄。你有遠見，好手藝千萬不要失傳。」他在口袋掏出一元錢塞入男孩手上，中年漢子說聲多謝，再次對端伯拱拱手，叮囑男孩拾起銅鑼離開。在我長大後，與端伯重提舊事，才知道那對父子倆的經歷與端伯差不多。

➤➤➤牽記敲銅鑼（上）

➤➤➤牽記敲銅鑼（下）