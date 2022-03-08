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《老照片說故事》早年的母親

文、圖／丹梧 
外婆全家福相片。
外婆全家福相片。

最近為了搬家赴美整理相片時，赫然發現母親年少時的倩影，出現在外婆全家福相片中，讓我想起更多對母親的回憶。

母親林氏是新竹香山人，出生農家，外公的原配早逝，外婆是續絃妻子，生了一男兩女，即我的二舅、阿姨及母親。外公早逝，外婆的家中還有一名收養的大舅，和外公與原配所生的大姨母。

二舅名叫林水還，雖然出生農家，但喜歡做買賣生意，娶親後不久就到花蓮，人生地不熟，遇上颱風山洪暴發，連人帶貨被大水沖走，冥冥中應了自己的名字「水還」。外婆家幸好有幾分田地，由於大舅任勞任怨的耕耘，日子仍過得去。

母親從小在鄉村長大，除了要上山採樹枝當柴火燒，幫忙大舅插秧、除草、打穀、種地，還要到海邊捕魚；下水採蠔仔時，海水常浸到胸口上。母親念書時，要走好幾公里路，涉水經過兩條河；她念過幾年書，會讀大秤、做買賣，與父親結婚後，由於台灣人「男主外，女主內亅的傳統觀念，她很少有機會「拋頭露面」做生意，真是可惜了。

母親出生於一九一○年，即民國前一年，是滿清皇朝的最後一年，我們常戲稱她是「與我們不同朝代的人」。當時纏足歪風仍然盛行。所謂纏足，就是在女孩年幼時，強行將她們的小足折成幾半，用裹腳布包紮，「越小越美」。纏足的女人長大後，走起路來左右搖擺，婀娜多姿，狀似翩翩起舞，即小說中的「三寸金蓮」。擁有三寸金蓮的女人，一生行動不便，可以算是半殘廢。母親從小就有主見，敢與舊社會陋習對抗，雖然外婆與阿姨都綁小腳，但是她打死都不肯，甚至揚言要離家出走，外婆才同意作罷。

長大後，有同鄉土豪看中母親的伶俐，託媒人說動外婆，要將她嫁給智能障礙的兒子當媳婦。母親聲稱不嫁給不識字的男人，逼得土豪又託人幫兒子偽造文憑。母親知道此事後，扣留了假造文憑，聲稱要用它作為偽造文書的證據，才使土豪知難而退。

在母親與父親訂婚後，祖母王氏突然因心臟病亡故，按台灣風俗，凡已訂婚的子女，應該馬上完婚，否則便要等三年後才能完婚。就是因為祖母驟逝，已與父親訂婚的母親在舊禮法下，穿著紅嫁衣參加祖母的喪禮，匆匆地嫁到了我們新竹的吳家。

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