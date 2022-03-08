有人曾經問我，兒時最深刻印象是什麼？我沒多想就回答：「牽記敲銅鑼是其中之一。」時光如逝水，已幾十個春夏秋冬，敲銅鑼之聲猶似在耳邊縈繞，經久不散。

人在海外，常有中國各大小城市藝術團遠至表演，給異域他鄉的華僑華人 帶來文化享受，每次看戲都是投入的、真情的、陶醉的，只要藝術團如期開演，都盡可能抽時間買票觀看。等待欣賞一場場精采好戲，完全源自內心那份期望與熱誠。

在沒有發生新冠疫情 之前，看過一齣大戲，是由某城市藝術團表演的粵劇，經由唐人街華僑華人公所組織，我們又一次在市區劇院看演出。但見戲分有內涵，節目夠精采，唱腔細膩，後台伴奏的聲樂此起彼落，協調明快，悅耳動聽。

好幾名住在唐人街的華人年長者是廣東人，他們對粵劇頗為熟悉，聽他們說，在粵劇伴奏樂器中，高胡、二弦、椰胡、秦琴等歸類於廣東音樂傳統的特色樂器；而武場打擊樂在二十世紀後吸收了京劇的部分鑼鼓經。在上述配合戲劇演出的各種聲樂中，我最為鍾情的，正是敲銅鑼。

我的老家在中國粵港澳大灣區 的一座小城市，距城區二十里。七○年代，經常約上幾個小伙伴，趕去鄰村的端伯老房子敲銅鑼。

在方圓村子之中，無論大人小孩，熟識他的都帶有尊稱口吻，喚他「端伯」。端伯在老房子大堂正中央，設置一個約兩米高的木架，木架上面掛有一個澄亮耀眼的銅鑼，我們一群小伙伴走入大堂，一門心思敲銅鑼。

牆上釘有一顆鐵釘子，那根木槌連接一條小麻繩掛在鐵釘上，小伙伴加快腳步走入屋，不管三七二十一，摘下木槌拚力敲擊銅鑼；只聽一陣陣宏亮清脆的聲音飄盪，先在屋內迴旋，然後順著門外、窗口傳開。

端伯家門前長有一棵枝繁葉茂的大樹，樹上常見一群群大小鳥。一次，恰有幾隻小鳥在窗外飛過，先給嚇了一跳，後來長時間習慣、適應了，很快飛了回來，鳥兒啁啾，彷彿有意配合敲銅鑼之聲。

每次敲打銅鑼，我們熙熙攘攘，童趣不脫地叫一聲：「使力敲銅鑼，聲聲入人心。」偶爾有三三兩兩大人走進來，他們湊熱鬧說：「使力敲銅鑼，聲聲入人心，真是有意思。誰教你們學會這句話的？」

我們得意洋洋的，模仿大人的口吻，毫不隱瞞說：「坐在榕樹下聽一些老爺爺說的。還有，我們不是在端伯家裡敲打銅鑼嗎？確實響亮嘛！」說著說著，依然舉起木槌使力敲銅鑼，更響的銅鑼聲飄盪好遠。許多時候，小伙伴輪流著，用木槌接連不斷敲擊，我們都覺得單調刺耳，卻不願意停下休息。忽聞挑擔下田走過的村人，不客氣地說：「這樣胡亂敲銅鑼，肯定不是端伯手勢。」

端伯撓撓頭皮，他走出門外，搓搓雙手，不緊不慢對村人說：「我好想拿出閒情逸致敲銅鑼，不啦，孩子們愛敲銅鑼，那就儘管敲響就得了。」村人放下擔子，直截了當說：「端伯，都說你敲銅鑼就似奏樂，現在敲銅鑼讓我們聽幾遍，下田幹活更有勁。」

端伯瞧瞧村人的擔子，沉默稍許說：「你們當真想聽嗎？」他轉過身走出幾步，卻又站定了，搖搖頭說，「我好想敲銅鑼給大伙聽聽，不過等以後吧。」村人理解地說：「聽端伯的，孩子們正在敲銅鑼，不能讓孩子們掃興，是不是？」

端伯嘴角露出笑意說：「孩子們沒什麼玩樂事，愛敲銅鑼敲過癮，我們大人不也高興嗎？」他轉而望著田野，自問自答說，「我敲銅鑼不一定好聽了，說不定僅能嚇嚇麻雀或趕趕小雞？」村人聽出端伯話中有話，沒再多言了。端伯放緩口氣說：「讓孩子敲打銅鑼趕走鳥雀挺好的，糧食好金貴，怎麼能讓鳥雀啄走村人曬的稻穀？」

端伯不只一次講過，一般的鑼都是銅製的，歸於中國傳統響器。如果簡單區分，可以將鑼分為大鑼、小鑼、掌鑼和雲鑼四大類。大鑼發音較低，小鑼發音較高，鑼面呈坡形，有高音、中音和低音之分；雲鑼則是可以演奏出旋律的一種樂器。明、清時期，鑼被廣泛應用於戲曲音樂、舞蹈音樂和傳統吹打樂中，端伯說，他掛在老房子大堂木架上的銅鑼就是雲鑼。

據大人說，端伯的祖父年輕時漂泊美國舊金山淘金，沒日沒夜，流盡血汗打工謀生，好不容易有了些許積蓄，父母親多次託人轉告或寄信，催促他萬里迢迢回鄉娶親。祖父留在村子時，乘興在小圩雜貨店買回一面銅鑼，或許祖父重返外洋那天走得急，疏忽大意忘了帶走銅鑼，銅鑼也就這樣傳下來。端伯一直將祖輩遺漏的銅鑼視為愛物。

端伯原在廣州某戲劇團工作，每逢有大戲演出，由他負責敲銅鑼。六○年代末，端伯那家戲劇團解散了，與當年不少在城市的人們無異，端伯回到老家鄉村子勞動。

一年春節期間，媽媽帶著尚年幼的我拜訪親戚，親戚與端伯的老房子在同一條村巷，遇上端伯在我的親戚家聊天，講趣聞軼事，我聽得津津有味。我與端伯一見如故，端伯告辭時說他家有一面銅鑼，我非常好奇地跟著端伯去敲銅鑼，這是我第一次敲銅鑼，快樂了大半天。

兩條村子距離近，我想著敲銅鑼，與爸爸媽媽打招呼，興致勃勃趕去端伯的老房子。一來二往，認識了多個小伙伴，小伙伴一見面，叫聲震天地說：「走快些，去端伯家敲銅鑼囉。」

➤➤➤牽記敲銅鑼（中）

➤➤➤牽記敲銅鑼（下）