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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

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兩顆鹹鴨蛋

霍建明

一九七四年十二月高中畢業後，我下放被安插到一家「五七」農場。幾個月後，場長交給我一紙調令，說公社要我去當民辦教師，必須在規定時間內報到。看到調令，知青和農場場友們驚訝不已，我也莫名其妙。

我要去的萬嶺學校比較偏僻，離公社有好幾里路，是當地有名的窮大隊之一。到了學校辦公室，鄧校長笑瞇瞇地告訴我，這所學校從小學一年級到初中三年級共八個班，有好幾百名學生，按規定該開的課都開了，但因為缺老師，有些課還在唱「空城計」。

「你喜歡寫作，公社和縣廣播站經常播放你的文章，大家建議調你來當老師。」鄧校長說。我實打實說從來沒教過書，不知道行不行？鄧校長依舊一臉笑容地說：「那沒關係，都是從做事中去學習嘛！」說完他要我從兩個授課方案中挑選一個，他毫不隱瞞，這些課程有一定難度，是其他老師挑剩的。

兩個方案，一個是教初一至初三的英語；另一個是教一年級音樂、四年級政治、五年級算術、初二歷史、初三化學。我猶豫了片刻，最終選擇了第二方案。

第二方案，最頭疼的是五年級算術和初三化學，兩個都是畢業班，弄不好會影響升學率。而我讀中學時偏愛文科，要教好這兩門課無疑要費很大的力氣，記得備課時，基本上都是晚上十二時後才吹滅煤油燈，第二天就「現炒現賣」。

上第一節課時，初三班主任聶老師先向學生們介紹了我，然後提出要求，就將教室和四十多名學生交給了我。第一次在黑板上寫粉筆字，我的速度挺慢，台下的學生開始嘰嘰喳喳議論了。忽然間，我覺得應先與學生們交流，取得他們信任。於是，我說學化學要有實驗室，要有相關的設備如燒杯、滴瓶等，做實驗看化學反應的過程，肯定更有具體形象，也記得牢；我談了母校潛山中學的實驗室，說了上實驗課的樂趣和魅力。

接著，我話鋒一轉說：「咱們學校實驗器具什麼都沒有，怎麼辦？那就迎著困難上，集中精力啃教材。」我的一番演講有點激情，既道出了學校窘狀，也提出了解決問題的「良策」，使得整個教室鴉雀無聲。

接著我舉了幾個同學們都熟悉的例子，如水的三態變化，鐵水築成鐵鍋，為什麼是物理變化；而石墨變成金剛石，鮮雞蛋變臭了，為什麼又是化學變化？半個小時後，我看到同學們單純而真誠的眼神中，充滿著對新知識的渴望。

為樹立自己的威信和教好學生，我認真批改每一個學生的作業，上下課絕不遲到和拖堂。每一周必做一次測驗，嚴得像考試一樣，經過幾周的摸索，我向班主任提出了課代表的不二人選。

又過了幾個月，公社兩個中學舉行摸底考試。監考老師由公社教委統一調配，試題也由教委統一出題，學生們見到的監考老師都不認識，面臨全公社「真刀實槍」統考，老師和學生們都難免有些緊張。一周後，統考成績公布了，兩個初三班化學只有一個最高分九十八分，第一名不負眾望是我校的化學課代表。

幾天後一個端午節的清晨，還沒有到上課時間，我的宿舍房門被輕輕敲響。看看手上的中山表，離上課還有近一個小時，是誰這麼早？打開房門，原來是化學課代表。

他有高高的個子，大大的頭顱，臉上紅撲撲的。他從口袋裡掏出兩顆鹹鴨蛋，雙手遞給我說：「霍老師，今天過節，送您鹹鴨蛋。」說完，不等我表態，他轉身就走了。

上世紀七○年代，中國農村普遍相當貧窮，加上地方領導瞎規定，農民每家只能飼養兩隻家禽；養多了，輕的要挨批評、罰款，嚴重的要帶到公社批鬥。家禽下的蛋是農家人重要經濟來源，主要用於供孩子們上學交學費、買日常生活必不可少的油鹽煤油等。兩顆鴨蛋，禮不輕，情意更重。

這位化學課代表，初中畢業考上安慶一所農校。再後來，由於自己刻苦努力、加上情商高，又碰到了不錯的機遇，最終當上了副部級高官。

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