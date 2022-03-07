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點心渣

崇輝

在我還沒長到副食商店的櫃台高度時，跟著大人去買東西，總愛躲在櫃台下邊，隔著透明玻璃櫥窗吞嚥著口水，眼巴巴地盯著裡面花花綠綠的點心。當時以為這玻璃櫥窗陳列的點心就是人間美味大集合，如果每個品種都能咬上一口，就算嘗盡了天下美食

那時候阮囊羞澀，每個點心都咬上一口，顯然是個奢望。幸好，副食商店會不定時以很便宜的價格出售點心渣，成了我們這些小孩子嘗盡天下美味的捷徑。

七○年代，副食商店裡販賣的點心，都分門別類地放在長方形的木製盒子裡，木製盒子沒蓋子，上下左右鋪一層薄薄的半透明食用蠟紙，用以防潮隔油。等盒子裡的點心賣光了，掀去蓋在上面的食用蠟紙，就能看到在搬運及販售過程中，從點心掉落下來的殘渣，密密麻麻地散落在鋪底的蠟紙上。

售貨員拎起這片蠟紙，往洋鐵皮罐子裡一抖落，蠟紙上的殘渣就嘩嘩啦啦地落進了罐裡。等裝滿一罐後，這些收集起來的掉落物，就以點心渣的名義進行二次出售。

沙其馬上色澤豔麗的紅綠絲、槽子糕上油亮白皙的瓜子仁、核桃酥上香酥的核桃仁、滾在江米條外的雪白冰糖末，還有記不住名字的各式酥皮點心上，印刻著的胭脂紅圖案，以及葡萄乾、黑芝麻、松子仁等，都會出現在點心渣中。捧一撮點心渣在手掌心裡，誰也不知道，這撮油汪汪的點心碎屑裡頭，會隱藏著哪些好滋味。

小時候吃點心渣，我們循著固定模式，第一捧要迫不及待地以囫圇吞棗之姿塞到嘴裡，用以解饞；吃第二捧時，又變得小心翼翼，會埋下頭伸出舌頭來，慢慢地舔著手心裡的點心渣，生怕漏掉其中隱藏著、自己從沒嘗過的滋味。如果還有第三捧，小伙伴們好像吃癮已過，一般會用手指頭扒拉起點心的掉落物，找出稀罕的東西，「我有你沒有」的相互攀比，誰在其中發現了由蘿蔔皮染色而成的紅綠絲，或者殘留有胭脂紅圖案的點心皮，都會高興好幾天。

十幾歲才知道，就算是點心渣也有三六九等之分。社區小賣部就幾種常規的點心，點心渣裡面驚喜很有限，要想吃出更多驚喜，就得到點心種類齊全的王府井百貨大樓和東風市場去。因此那年頭，誰能跑到市中心，在這些聞名全國的大商場裡買來點心渣與小伙伴們分享，也是一件相當體面的事。

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