《老照片說故事》國建會服務憶談

國建會服務隊合影。

前一陣子看到一篇「憶國建會返鄉」的文章，作者久彌教授在一九七七年暑期受邀返台，參加在台北舉辦的國家建設研究會。我掐指一算，那年我大三升大四，是第二次做為國建會大學生服務隊的一員，為回國的訪問學人，做為期一個月在台參加專題座談、參訪活動及生活住宿上的服務。

國建會學人根據專業領域所學加入專題小組，如醫藥科技、人文社會、交通建設，工商經濟等，他們積極提供自己在海外的工作經驗向政府建言。當時的行政院蔣經國 院長認真聽取學人的建議，全面推動國家十大建設，對台灣晉升亞洲四小龍有卓越貢獻。

國建會大學生服務團隊每年大約有二十人，遴選自台灣南北各大學。說是服務，其實那個年代的我們也沒見過什麼世面，尤其是七六年我第一次服務學人。

學人住在當時台北館前路上的中國大飯店，我從幼稚園到大學都住台北，從沒外宿過。人生第一次住飯店，我比學人還蹩腳，連怎麼用蓮蓬頭也不會，更沒注意到洗澡時要把浴簾拉進浴缸，以至於把浴室地面搞得濕漉漉，勞駕同住的前輩隊友幫我擦地板。

當時的行政院青輔會會長馬鶴凌先生，派予我帳房大任，那時台灣使用信用卡 並不普遍，到中南部參觀十大建設時，部分吃飯住宿由我付帳。當時我二十歲出頭，沒摸過這麼多現金，我把放著巨款的米色包緊緊夾在腋下，時刻不敢離身；晚上在旅館睡覺，也把包包墊在頭下當枕頭，直到任務完成回台北，帳目收據都清算完畢，才放下心來。

我生平第一次坐飛機，和學人飛到金門，坐的居然是台灣俗稱「老母雞」的軍用運輸機。機身外引擎轟隆作響，機內連講話聲音都聽不到，碧藍色的台灣海峽就在腳下，看得清清楚楚。那時男生當兵，最怕抽到外島金門或馬祖，我有幸陪海外學人造訪金門的窯洞，參觀閩南風格的建築，見識到用炮彈製作的菜刀，也品嘗有名的貢糖。

隔年，國建會服務隊由當時任青輔會專員的葛維新先生，帶領我們這群毛頭大學生。我第二次為學人服務，就駕輕就熟了，在遊覽車上還可以充當導遊，為學人介紹十大建設的造船廠和煉鋼廠。當年我沒分到和久彌教授同組，但教授進出飯店，極可能與我在大廳服務台輪值時，有數面之緣。

近來我翻出珍藏四十多年的一張黑白照片，國建會在會期最後於總統府旁的台北賓館，以戶外中式自助餐的晚宴招待學人；我們這群大學生和當年教育部 長蔣彥士先生合影，看到正當青春的我們開懷飛揚的笑顏，十分懷念。