《老照片說故事》炕上風情

瀋陽故宮火炕。

如果說對父親家鄉的印記，應該是小堂姊家的大灶跟火炕，一開始小外甥女問我在台灣是睡床還是睡炕？我說我們是睡床的，我反問她們也睡床嗎？小外甥女表示，她們家是睡火炕。因此，正式拜訪小堂姊家跟堂哥家，對睡覺的火炕特別感到新鮮有趣。

還記得，四爺孫女堂姊因為連幾天忙著認親，頓感勞累，所以在家中的火炕從下午睡到晚上。那天晚上，母親跟我還有堂姊一起睡火炕上，更是我們的火炕初體驗；堂姊第二天起床說，她曾經下放勞改，睡的就是火炕，讓她特別懷念。因為堂姊出生在天津，接觸過幾年火炕的滋味，但對我而言完全是第一次接觸，是我遇過最酷的一件事。

幾天後，三爺孫子大堂哥帶著我們參觀瀋陽小故宮，我對展示的皇太極跟皇后、妃子們的居家火炕也是瘋狂拍照記錄。回到堂姊家後，我把看見的火炕與親人分享，堂姊細細說著：文革前，家裡傭人每天早上會把雞蛋 煮好，放在火炕上給她們吃；家裡有客人，也是領著客人招呼往火炕上坐著閒聊。

之後的兩周，看見堂姊在火炕上和麵、做包子饅頭、包水餃，之後還跟母親在火炕上打打小牌，覺得這火炕除了睡覺、聊天，原來還有其他作用，這樣的設備應該就是地熱取暖的概念。

雖然堂姊的女兒結婚後都住在城市中，大外甥女說，回家吃著母親用大灶煮的飯菜，之後躺在火炕上，非常熟悉且溫暖，甚至在北方乾燥氣候下，夏天都仍持續使用。

這次的睡火炕體驗，讓我母親睡得特別香甜，看來這種農村火炕非常適合她。另外在堂哥家的火炕窗邊，還種植了綠色盆栽，感覺很吸睛，美化了室內的空間。很感謝我的堂哥、堂姊熱情款待，讓我體驗了父親那個年代的過往。