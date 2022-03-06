我特別懷念小時候在台灣家中的那張圓桌，半個多世紀過去了，對圓桌的記憶猶新，難以忘懷。它是我們全家人每日共同進餐，以及每逢傳統節慶團聚的場所，同時也是每夜我們兄弟姊妹寫作業之處；平時，父母親與朋友常就著圓桌喝茶、商討事情或閒聊。

我成長在台灣物資缺乏的一九五○、六○年代，雖然生活簡樸，但民風淳厚，充滿了濃濃的人情味；記得每在我們用餐之際，如有客人突然來訪，母親總是留客用餐，說只是多加雙筷子。圓桌度量大，它可以容納多人，即便臨時來了三兩客人，多加幾張座椅，雖然稍嫌擁擠，但我們都不在意來客與我們共享餐飲，只覺得更熱鬧親切。

來到了美國，早年我所住過房子都是典型西式的長餐桌。年輕時朋友多，精力充沛，由於當年中餐館 不甚普遍，大伙兒便不時輪流作東，在各家請客聚餐。美中不足的是，總覺得長桌氣氛不夠融洽，人多時長桌兩頭的賓客無法面對面談話，因此我更懷念台灣家裡的那張老圓桌了。

多年後終於搬到一幢有大餐廳的房子，有一天先生心血來潮，自製一張大圓桌，桌上有一迴轉式的圓桌面，最多可以擠十六人。從此以後每逢朋友聚餐，香噴噴的菜餚擺滿在旋轉桌面後，不但人人方便直接自已轉盤子選取食物，且都可以面對面聊天，經常酒足飯飽直至午夜，客人才盡興而歸。

去年除夕夜，我們一家大小圍聚在兒子家廚房旁的中型圓餐桌包餃子 。這是兩兒女先後成家後，我們首次決定以包餃子慶祝新年團聚，就連孫子及孫女也好奇、興奮地參與，在手忙腳亂中大家忙得不亦樂乎。

只見大人小孩在一連串的笑鬧聲中，各顯身手包出正統的或奇形怪狀的餃子。我在葷素兩款餃子中，各塞一枚杏仁在餡中當成幸運餃，吃到杏仁水餃的人可得一個大紅包。結果第一次學包餃子的洋女婿及七歲小孫子雙雙中了頭彩，他們雀躍不已，樂不可支地認為這是最精采的一個中國除夕夜，更是一個吉祥新年的好兆頭。