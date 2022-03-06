前不久，我去大賈村參加朋友婚禮，當禮單寫下我名字時，突然，一位老者重重讀出我的名字，在這裡還有人認識我嗎？我一抬頭，讓我一怔，這不是大賈中學李校長嘛！要不是聽到他那極具磁性的聲音，我是不敢相認的，時光倏忽已過四十年，儘管他精神尚佳，仍難以掩飾歲月滄桑，畢竟已是耄耋老人。

「呀，老校長」，我不禁喊出聲，怎麼也想不到在這兒偶遇。「快坐下，坐」，老校長很客氣。我坐在老校長身旁交談，老校長說，「你怎麼來的？」我說，「坐公交車來的，現在蘆台到大賈很方便，只需六塊錢，就能坐上公交車直達」。老校長感嘆，「現在方便多了，今非昔比，校長在這裡教學時，公路還沒通到村呢」，我也回應，「可不是，我當年來報到，可艱難了」。

見故人，思往事。我是一九八一年從寧河師範畢業後分配到大賈中學，師範畢業後到哪教書，是同學們面臨的課題。有特殊關係的，可留在縣城；有熟人可託的，可去距離老家近的地方教學；像我這樣的，兩眼一抹黑，只能聽天由命，到縣域西部邊緣、偏僻之地，誰讓我祖輩都是「面朝黃土背朝天」的農民呢。有的同學打趣稱是「發配」，似有充軍蠻荒景象淒涼之意。

記得我騎自行車去報到那天，「前多半截人騎車，後少半截車騎人」。從老家豐台到大賈全程一百餘里，從蘆玉路開始，過寧河、板橋、東棘坨、潘莊，路雖坑坑窪窪，車輪搖盪，車後座震得屁股生痛，終究可勉強騎。過了潘莊，騎著騎著，公路沒了，距目的地還有七里地，放眼望去，這段全是土路；剛剛下過一場大雨，道路泥濘，有幾道深深的車轍告訴我們，曾有車輛在這裡卡住，走不動了，是經過人力相助才開出來。

道路上布滿大大小小的積水深坑，自行車不但不能騎，推著車子也走不了，於是脫掉鞋子，挽起褲管，將自行車扛在肩上，開始「車子騎人」。

兩隻腳入路，就被黏稠的泥巴糊住，只邁出幾步就氣喘吁吁，滿頭大汗，幾乎動彈不了。車子在肩上，越走越沉重，身子搖搖晃晃，第一次到學校，多難堪啊。

望望天，陰沉沉的，如果不快走，會被淋個落湯雞。此時，看到路旁高高土堤上有一條長滿青草的小路，在那裡行走，就不會那麼沾泥了吧。

站在長著青草的堤路上，稍息片刻，推著自行車往前面走，輕鬆許多。可是，路況是有草的地方少，無草的地方多，過不久，路上泥巴就把車輪糊住了，車擋板和車輪之間的空隙很快被泥巴塞滿，車子推不動了。左找右尋，找到一節木棍，但無法刮掉車輪上的泥巴。

四下搜尋，看到不遠處有一棵柳樹，我急匆匆地向柳樹跑去，瞄準一根能夠摘取到的樹枝，身體一縱，伸手拽去，只聽一聲脆響，樹枝拉下來了。有了，可是我的高興勁還來不及回味，再拽那根樹枝，一直拽好幾次，樹枝就是不下來，讓我變得很沮喪。看看手，拽扯樹枝把手弄出一道血印，再也拽不動了；仔細看，樹枝根部只折斷一半，還有一半牢固地與樹相連呢，難怪不好拽。

此時，天上的烏雲翻滾上來，雲層越來越低，要下雨了。事不宜遲，我加快速度在地上尋找能割斷樹枝的東西，終於在地上拾到了一個邊沿帶齒、破碎的瓷碗，這碗邊足夠鋒利吧，只能用它了。

我帶著破碗，爬到樹上，把破碗口當鋸子，連割帶拽，終於把樹枝從柳樹上弄下來。樹枝很給力，三下五除二，將車輪上泥巴順利刮下來，憑著這根樹枝，邊推自行車，邊刮黏在輪胎上的泥巴，一番勞累才到大賈中學。當我赤著腳到學校，第一個見到的就是李校長。

校長見到我說，「小伙子，辛苦你了，這地方偏僻，得吃苦啊」。我當時血氣方剛，對校長說，「校長，我是農村來的，幹農活幹慣了，苦點累點不算什麼」。校長笑了笑說，「沒辦法，就是這個條件」。

我在大賈中學任初二語文教師，教過幾門課後，被寧河縣大中專招生 辦公室借調。在我離開大賈中學的前一周，李校長曾找我談話，讓我接任學校團支部書記，當時我的注意力都在教學上，怕行政工作分散精力。可是對校長的好意我怎能不領情呢？在我走的時候，我對校長說，「等我回來，我就接任團支部書記」。

可是這一離開大賈中學後，我就沒回來，等於欠校長一個承諾。光陰似箭，彷彿穿越，如今我又回到李校長身邊。

我對校長說：「我還欠您一個承諾呢，我能不能現在兌現啊。」

「什麼承諾？」時間太長了，李校長記不得了。

我說出後，他開心地笑了。他說：「這件事連我都忘記了，你還記得，說明你對大賈有感情。」

是啊，四十年過去了，一切都變了，我和李校長都退休 了，我已經不可能再為大賈中學以及當地的發展做什麼了，一種惆悵心緒湧上心頭。看到大賈中學當年的簡陋平房不復存在，一幢新教學大樓拔地而起，當地實現了村村通公路通公交，徹底改變鄉村土路「晴天一身土、雨天一身泥」的舊面貌；土房變成磚瓦房，許多農戶擁有私家車，家家有存款，這需要靠在那裡工作的教師和幹部群眾，多年來付出艱辛的努力。我沒兌現的承諾，早就有人幫我實現，頓時，我的惆悵心緒變成讚嘆欽佩。