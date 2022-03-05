我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

春天的問號

謝光明

「七九河凍開，八九燕歸來」。早春，像一個怯生生的小姑娘，一點點掀開窗簾，讓門外的暖陽爬進來。

蝸牛慢慢搬開秋天的落葉，青草探出頭來，好奇地打量著周圍的原野。竹林裡，春筍用力啄破泥土，破殼而出。溪水的膽子越來越大，像一頭奔跑的小牛，在村口被古橋牢牢套住，變得溫順起來。人們三五成群來到郊外，尋找馬蘭、鼠曲草和野艾篙，這些都是早春餐桌上不錯的入饌野菜。

周末，春暖花開，天氣晴好，是帶同學們去郊外踏青的最好時節。一路上，同學們嘰嘰喳喳，心情愉快又興奮，對春遊充滿了期待和想像。「老師，花為什麼有許多不同的顏色？」「雲那麼厚，為什麼不掉下來？」我一一解釋，解釋不了的，就跟他們一起在手機上查閱資料。

「同學們，都跟上，不要落下。」我開玩笑說，「落下了就被人販子撿去了。」「老師，為什麼會有人販子？」面對孩子們尖銳的疑問，逃避肯定不是辦法。我盡其所能，用通俗易懂的語言向他們描繪一些沉重的社會問題：「你們將來肯定會越來越美好。」

「這是什麼？」來到山坡上，同學們指著地上剛冒出來的山蕨問我。鮮嫩的蕨菜，可愛又淘氣，就像舉著小拳頭的嬰兒，抗議我們對這塊山坡的入侵。又像是一個問號，毫不掩飾地表達它對世界的疑問。我一直知道這片山坡有蕨菜，所以帶他們來這裡，希望他們像蕨菜一樣，在疑問中成長。

這是個值得留念的春天，我拿出手機，幫在山坡上採摘山蕨的同學們拍了幾張照片。春光明媚的山坡上，同學一個個彎著腰，在地上搜尋蕨菜的樣子，就像一個個問號。

手機

上一則

三城故事（七）

下一則

日常生活

延伸閱讀

感恩豆腐一世情

感恩豆腐一世情
HOJA FOOD 物料配送到店 提供一條龍服務

HOJA FOOD 物料配送到店 提供一條龍服務
HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務

HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務
賓大生掉垃圾滑槽亡 母質疑死因 拒結案

賓大生掉垃圾滑槽亡 母質疑死因 拒結案

熱門新聞

張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48

她的後半生

2022-03-02 02:00
黛安∕圖

風水輪轉

2022-02-26 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02

愛上惡魔的故事

2022-03-01 02:01

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊