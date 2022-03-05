「七九河凍開，八九燕歸來」。早春，像一個怯生生的小姑娘，一點點掀開窗簾，讓門外的暖陽爬進來。

蝸牛慢慢搬開秋天的落葉，青草探出頭來，好奇地打量著周圍的原野。竹林裡，春筍用力啄破泥土，破殼而出。溪水的膽子越來越大，像一頭奔跑的小牛，在村口被古橋牢牢套住，變得溫順起來。人們三五成群來到郊外，尋找馬蘭、鼠曲草和野艾篙，這些都是早春餐桌上不錯的入饌野菜。

周末，春暖花開，天氣晴好，是帶同學們去郊外踏青的最好時節。一路上，同學們嘰嘰喳喳，心情愉快又興奮，對春遊充滿了期待和想像。「老師，花為什麼有許多不同的顏色？」「雲那麼厚，為什麼不掉下來？」我一一解釋，解釋不了的，就跟他們一起在手機 上查閱資料。

「同學們，都跟上，不要落下。」我開玩笑說，「落下了就被人販子撿去了。」「老師，為什麼會有人販子？」面對孩子們尖銳的疑問，逃避肯定不是辦法。我盡其所能，用通俗易懂的語言向他們描繪一些沉重的社會問題：「你們將來肯定會越來越美好。」

「這是什麼？」來到山坡上，同學們指著地上剛冒出來的山蕨問我。鮮嫩的蕨菜，可愛又淘氣，就像舉著小拳頭的嬰兒，抗議我們對這塊山坡的入侵。又像是一個問號，毫不掩飾地表達它對世界的疑問。我一直知道這片山坡有蕨菜，所以帶他們來這裡，希望他們像蕨菜一樣，在疑問中成長。

這是個值得留念的春天，我拿出手機，幫在山坡上採摘山蕨的同學們拍了幾張照片。春光明媚的山坡上，同學一個個彎著腰，在地上搜尋蕨菜的樣子，就像一個個問號。