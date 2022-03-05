銀幕上明星猶如天際星辰，影后林黛則是一顆明亮的恆星，曾帶給大家淚水與歡笑，留在萬千觀眾的心底。林黛是藝名，原名程月如，一九三四年出生，是大名鼎鼎的政治活動家程思遠先生的長女，同時還是近代史上聲名赫赫「雲南王」龍雲的兒媳。

林黛有對水汪汪的靈秀大眼，麗質天生，機靈慧黠，能說善道，打小就人見人愛。上中學時，有次隨著父親去合肥拜訪同鄉老友、當時擔任安徽省民政廳長的韋永成夫婦，韋曾經是抗日名將張自忠將軍麾下的青年將領，韋夫人蔣華秀是林黛的乾媽，見面分外親切。由於韋永成夫婦沒有子女，十分盼望能將乾女兒留在身邊，可惜因緣際會沒有成功，否則林黛的一生從此改變。

蔣華秀是一位十分傑出的教育家，她將愛心分送到學生身上，到台灣後，蔣擔任台北靜心幼稚園第一任校長，靜心逐漸擴展了小學、初中到高中部，造就許多名人，比如馬英九、黃偉哲、范可欽、霍建華等不同領域的知名校友。

一九四九年林黛由桂林經廣州到香港 繼續就讀。一九五一年，她的一張放大相片掛在照相館大門口，剛好被長城電影 公司總經理，也是東吳大學法學院畢業的名律師袁仰安路過看到，驚為天人；林黛五官立體，大眼朱唇，流光含笑，十分上相，簡直就是為了銀幕量身打造的明星。交際廣泛的袁仰安透過各種管道，說動了芳齡十七歲的她簽約加入電影圈，並且依照她的英文名字Linda取了藝名林黛。

林黛的第一部電影作品，是一九五二年她為永華公司拍的「翠翠」，取材於一九三四年沈從文名著「邊城」，背景是三○年代四川與湖南邊界的小鎮茶峒。特有的湘西風土民情，透過沈從文優美的筆調，敘述船家女翠翠純真的愛情故事，雖然沒有團圓結局，但是留下對未來的盼望與遐思，令人沉醉。自此，一顆耀眼的明星現身大銀幕。

第二年起，林黛就打破了香港邵氏與電懋兩大電影集團的壁壘分明，為雙方拍戲，多次打破票房紀錄，更空前絕後的分別以「金蓮花」、「貂蟬」、「千嬌百媚」、「不了情」四度榮獲亞洲影展影后。

一九六六年，林黛的遺作「藍與黑」獲得亞洲影展最佳影片，由於她當時已經不在人世，所以主辦方頒發了一座特別紀念獎來代替第五座影后獎，相當於肯定她的精湛演出，這項紀錄迄今仍然無人能及。

回想林黛的過往，一九五七年她為了散心休息，遠赴美國紐約，平時在哥倫比亞大學旁聽上課，周末則去父親的老長官、前代理總統李宗仁家做客，在那裡遇見了舊識龍繩勛。龍繩勛是龍雲的第五公子，外型英挺帥氣，又帶有憂鬱小生雷震的迷人眼神，兩人迅速墜入愛河，於一九六一年二月十二日在九龍地區歷史最悠久的「天主教玫瑰堂」結婚，一九六三年生了獨子龍宗瀚，長大後成為香港一位知名律師。

林黛婚後住在九龍加多利山道的山景大廈五樓，這是一棟當年九龍的建築地標，除了二樓住著名導演李翰祥一家人以外，先後住過的名人還有張愛玲、張國榮、李嘉欣、馮寶寶、吳思遠等人；林黛認了兩位乾女兒，分別是馮寶寶與李翰祥的三女兒李殿朗。

之後林黛一家搬到了香港灣仔大坑道渣甸山花園大廈，孝順的林黛將九龍山景大廈的住宅留給母親居住，同時也時常邀請父親到新家聚餐，享受天倫之樂。

當時林黛灣仔新居的隔壁，住著從台灣搬來的申靜女士一家人，兩人在各自陽台打招呼聊天。祖籍廣東在湖北出生的申靜，與祖籍廣西的林黛不但年齡相當，青少年時期都曾住在重慶，所以透過熟悉的四川話使兩人成為無話不談的好朋友，來往密切，也常常遇到龍先生一起聊天。

申靜女士是我內人的繼母，據她親口告訴我們，龍與林兩人非常平易近人，生活節儉，林黛甚至自己剪裁部分旗袍，完全沒有大明星架子；而龍繩勛為人親切客氣，絕對不是外傳的紈絝子弟。

幾年後，繼母一家人由於被邀請到好萊塢任職，離開了原來工作的邵氏影城。臨別時龍五公子非常熱心，寫下他的四哥龍繩文在華府的聯絡方法，有事可以請求相助，但是由於繼母一到美國便一直留在洛杉磯，所以與龍繩文失之交臂。

沒想到不久後在美國看到驚天新聞，「影后林黛在自家服安眠藥自盡」。那天是一九六四 年七月十七日，林黛在遺書中撒嬌似地告訴老公，「萬一你真的想救我的話，請千萬不要送我到公家醫院去，因為那樣全香港的報紙都會當笑話一樣的登了！只能找一個私人醫生，謝謝你。」龍五回到家晚了一步，成為綿綿無絕期的遺憾。

林黛出殯時，成千上萬的影迷參加了追思葬禮，深情的龍繩勛無法走出椎心傷痛，終身未再娶，獨居在二人居處，屋裡擺設停留在一九六四年那天，守著那份對愛妻的回憶，直到四十三年後（二○○七年）龍繩勛去世。他的遺願是將愛妻電影的所有版權收入，捐給程思遠肝病基金會，遺愛人間。

繼母申靜痛失好友，非常難過，她總覺得如果自己還住在林黛隔壁，有心事可以分享，有難過可以分擔，或許能阻止對方走上絕路。而今天人永隔，留下無邊無盡的惆悵。

申靜一直嚮往歌唱，七十歲退休後正式拜師學藝，在八十歲與八十五歲時在洛杉磯舉辦個人演唱會。現在將近九十高齡，仍高雅優美地站在舞台上，唱出動人歌聲，而那份屬於她與林黛近距離相處的歲月，就像青春時的黛綠年華，深深地留在心田。