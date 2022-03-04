日前新聞報導，中部某大學錯誤通知五十八名入學新生獲得全額獎學金，事後確認是烏龍一場，為補償新生，校方答應支付四年學費，但其餘補助則無法兌現了。太陽底下沒什麼新鮮事，這勾起了我一段難忘的回憶。

我出身中文系，大學畢業那年代，主修中文而留學歐美並不普遍。當時與未婚夫約定，我準備申請就讀他已經獲得助教獎學金的學校；於是悶頭翻遍了院所目錄，總算找到略為相關的語言系所。接著我使出渾身解數，埋首苦讀托福和GRE考古題，順利達標即著手填寫申請表格，央求教授撰寫推薦信，再請翻譯社幫忙修飾、翻譯和打字，力求盡善盡美，只希望能順利取得入學許可，才好遠渡重洋履行「山盟海誓」。

寄出厚厚一疊的申請文件，左等右等，三個多月後才收到印著英文校名的航空信。戰戰兢兢拆封看信，果然如願獲得了正式許可及I-20入學文件；最驚訝的是，竟然還額外提供六千多美元的助教獎學金。我高興得差點沒從椅子上摔下來，反覆盯著「閃閃發亮」的數字，欣喜若狂，這豈不是天上掉下來的禮物嗎？

我趕緊寫信告訴尚在中餐館 辛苦打工的未婚夫，他一收到這意外的喜訊，立刻辭去打工，全力準備專業入學考試。兩人各在太平洋的彼端，扳著手指數 算即將相聚的日子，感覺前景無限光明美好。

前往簽證 時，豔陽高照，我耐心排隊等候；瞧瞧前後多半是理工科生，頗讓我這文科生忐忑不安。揮汗無數後，終於輪到我和領事官員會談。這名金髮碧眼的官員，一口流利中文，先詢問我的求學計畫，我立刻出示入學通知，並指出已獲得助教獎學金；他讀著文件，躊躇片刻，淺淺一笑：「語言系還會給予獎學金，真不多見啊。」沒有其他問題，爽快簽字讓我過關，幾分鐘迅速消除了我的煩憂。

裝滿行囊，我有恃無恐飛向遠方，信心飽滿，來到花樹扶疏的校園，神清氣爽，立刻去系所報到。行政人員乍讀我的入學通知，表情明顯十分錯愕，我內心不禁七上八下，查證以後，他斬釘截鐵地告訴我「助教獎學金」是項錯誤，他無能為力，吩咐我馬上去外籍學生服務處商議。

外籍學生顧問了解事情始末後，她回覆縱然有白紙黑字，但也愛莫能助，我頓時腦中一片空白，愣在當下，只能沉默地萬分沮喪。不知是否我那年輕殷切卻愁眉苦臉的模樣讓她於心不忍，她猶豫片刻後說：「這樣好了，我們可以提供免學費，但不可能有其他津貼。」

她還補充說：「妳當初申請時，不是有財力證明嗎？生活費應該沒問題吧。」殊不知那證明有賴親戚鼎力相助，何現金之有？既然能夠豁免學費，我也不敢多所奢求，總算進研究所的願望又撿回來了。

多年以來，我始終保持感恩的心，感謝當年美麗的錯誤，適時幫我奠定日後進修求職的基礎。彼時領事官員和外籍顧問的容顏一直鮮明印刻在心底，他們可說是我的「老外」貴人；承蒙他們通情達理，善意成全，我方能在此緬懷過往的恩典。