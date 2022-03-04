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《老物件情懷》咖啡時光的加拿大夢

文、圖／張煤
「咖啡時光」的T恤。
「咖啡時光」的T恤。

日前，有移民榮獲加拿大勛章，說他當年只帶著一千加幣赴加國，合租地下室，到「咖啡時光」打工，然後圓了加拿大夢。想當年我們一家人移民不久，銀子用盡，打工無門，又舉目無親，我慌不擇路，到附近咖啡店碰運氣。咖啡店名就叫「咖啡時光」，韓裔老闆留下了我。

一開始，我打掃清潔，慢慢上手賣咖啡，我們從沒喝過咖啡，遑論煮咖啡賣。好在有下井挖煤和下鄉種地的底子，我學會了煮咖啡，學會了用收銀機，知道regular就是一份糖一份奶油；double、double就是雙份糖雙份奶油；triple、triple就是三份糖三份奶油。也明白了貝果就是bagel，馬糞就是muffin，可頌（羊角包）就是croissant。剛開始，我害怕戴耳機聽顧客下單，因為顧客講話太快，加上有的人口音重，後來，我竟也應付自如。

當時，「咖啡時光」的廣告流行—「任何時光都是咖啡時光」，可我得立志前行，追逐加拿大夢，無暇沉迷咖啡。於是我辭別老闆，一邊在骨董店打工一邊學習，畢業後赴原住民之地教書，最終回多倫多執教。

多年來，每次路過我都會眺望「咖啡時光」，時時憶苦思甜，穿「咖啡時光」的T恤，回首過去時光，同時感恩助我前行的好人，包括那位韓裔老闆。

咖啡 加拿大 韓裔

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各出奇謀 運動強身

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