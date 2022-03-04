立春後的第五個戊日、就是「社日」來了，我好像又回到了年輕的時候，不僅享受著社日的歡樂，也見識了侗鄉的美麗。

四十三年前，我剛結婚不久，妻子帶我去見住在侗鄉的岳父母大人。那天一進門，岳父母就客氣地說：「快進屋，正好來過社日。」看那滿臉的喜氣，社日比過年還熱鬧。

那個年代，鄉下還很講究社日這個民俗節氣，因為自古以來，鄉民就把土地當成命根，春分前後，也是到了播種的日子，他們要奉祀土地公，也叫「社神」。岳父是鄉下醫院的外科手術 師，他帶頭響應上面號召，從城裡大醫院去新晃侗族自治縣林沖鄉，以援助少數民族醫療衛生工作，後來林沖鄉改為公社，之後又改為鎮。

當年一個小小的侗寨鄉村，一片綠水青山，一座座吊腳樓，田園侗歌聲聲，詩情畫意濃濃。更奇趣的是，醫院的家屬屋就建在在一個小山崗上，與貴州省的邊界相交，林沖鄉的地盤有三面都嵌入貴州省，住家進門出門，腳步不免要踏上貴州的土地，早晚的裊裊炊煙也飄浮在兩個省的上空。

社日那天清晨，岳母忙著為我炒油茶，又蒸了葉兒粑，說吃完早點後去山間摘蒿菜、葫蔥，那是煮社飯不可缺少的野菜。岳母在老家鄉下時，年年都要祭社神，她清完灶場，打開廚房後門，一盆洗鍋水就倒在門前土坎上；她說那土坎是貴州境地，雖然屋後屋前有的山崗土坡與貴州相交，可周邊的鄉民都是最親密的鄰居。岳父母曾帶著幾個兒女，工作之餘在那些土地上開墾荒坡，種小麥紅薯、白菜蘿蔔，還在山崗上放養羊，在田園間打豬草餵豬，度過了三年困難時期。

摘野菜那天，幾座山崗山坡上人來人往，還有城裡人來鄉下的親朋好友家吃社飯、喝社酒，也到田園溪邊山坡上摘香蒿、挖野蔥。長在陰處或水溝田坎林間的的葫蔥，很壯實，容易摘出土，但香氣較弱；為了敬土地公，做一餐香氣濃濃的社飯，摘葫蔥的人，相識和不相識的，都會相互送一小把那陽光下的葫蔥。侗族的小鄉民就主動唱一首侗歌，於是侗鄉社日的野外，有陽光、有飛鳥、有好聽的侗歌，那是最美好的春天。

鄉下社日那一天，信佛的岳母要我和妻子去供銷社買一大把香和一斤紙錢，還要買一瓶好白米酒，回來後去土地公廟祭社神。我對妻子小聲的說：「這經過了除四舊和除封建的迷信年代，公家的供銷社還會賣香和紙錢嗎？」妻子打趣說：「看看吧，老一輩迷信思想還改不了啊。」

我們出了家門，下了山崗，就是一條湘黔鐵路經過的大龍小站，橫過鐵路，再過田園，總共不到一里路遠，在一條公路旁就是有「中國簫笛之鄉」的玉屏縣大龍街了。小小街道賣買山貨的很多，有活的山羊、有黃牛肉、有雞鴨和從小溪裡剛捕上來的土狗魚，還有山果等，那集市叫做「趕社」吧。

我們進了供銷社，那是一座磚木結構的長方條形屋，中間是賣文化、生活用品；兩側的櫃台，一側是賣布匹、衣帽穿戴，另一側是副食、雜貨。但買副食都要憑糧票，貴州省和湖南省的糧票在這裡都可以通用，更高興的是，在櫃架上方還有幾格專擺放著香、紙錢、紅白紙、紅蠟燭、香台、鞭炮等祭物，我買了一些，達成岳母大人的願望。買祭物的人不少，妻子這才說：「鄉民的祖傳信仰是他們的精神支柱。」

岳母做社飯的手藝很高超，她先把糯米煮成半熟，再摻入泡發的黏米一起煮，然後把備用的臘肉丁、花生米、豆腐乾丁、豬油、加食鹽拌勻，上甑大火蒸、燜，然後端下來，趁熱摻入拌合切碎的香蒿菜、葫蔥、地米菜，冒著熱氣的社飯，滿屋飄香。鄉民說吃社飯可以防疫 去瘟，飲社酒可治耳聾。

醫院的同事們和鄰里鄉民來客，聞到了社日的醇香，都要品嘗岳母做的社飯社酒，品嘗社日的「神氣」。尤其是在去土地廟的田園山路上，人歡歌歡社飯香，酒香肉香鞭炮響。此時此刻，我想起了唐代詩人王駕為吃社飯寫下的「社日詩」，其中「桑柘影斜春社散，家家扶得醉人歸」的歡心醉人場景。

跟隨岳母從土地廟祭祀社神回來，路經大龍街，只見一群鄉民圍著，看不見裡面在幹什麼，只聽到有陣陣的鑼鼓聲傳來，接而是地方唱腔夾著一陣拍手的歡笑。我正要擠進去看，岳母說：「那是城裡來的戲班子唱老戲。」我聽了聽，有幾句好像是老戲中的「梁祝姻緣」，還有「十五貫」。

有一位侗寨鄉民告訴我，他們還要表演侗鄉傳統的「儺戲」和「咚咚推」。楊萬里在「觀社」也寫道：「作社朝祠有足觀，山農祈福更迎年。忽然簫鼓來何處，走殺兒童最可憐。」原來這就是魯迅「社戲」中說的社日演社戲了。

幾十年後的今天，社日在鄉村淡化了，年輕一代不知何為社日，有的還說是迷信；然而當年正是傳統的社日文化，維繫一個民族的團結友愛，維繫鄉民安寧。岳母大人在夢中呼喚：「社日來了，別忘記吃社飯哦。」