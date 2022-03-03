《老物件情懷》伯靈頓公司

伯靈頓公司生產的小面巾。

年前做大掃除，從箱子裡翻出一批毛巾，以前也拿出來多次，從來沒用到，就都放回去了。這次拿的時候小面巾掉出來，看到上面標籤，勾起我許多美好回憶。

四十年前，内人及我都在北卡羅萊納州綠堡的第一大公司伯靈頓（Burlington Industries）上班。伯靈頓在五○及六○年美國的黃金時代大舉擴廠，併購同業，到六○年末已是美國及世界第一大紡織廠，當年我進去時，年營業額已達三十二億美元。除了基本紡織產業，如紡紗、織布、染整之外，還有相關的企業，包括地毯、家具、絲襪、家用床單、窗簾、毛巾等。

公司營銷總部設在紐約市洛克菲勒中心，占十幾層辦公室，一樓有個小型紡織博物館 ，我記得裡面有台小型織布機及針織機，博物館就叫商標上的「Burlington House」。

公司的行政部門在綠堡，有三千多名員工，員工有很好的福利 、年終獎金和退休金 ，每年加薪幅度也很大。市郊還有個鄉村俱樂部，有個高檔餐廰、游泳池、網球瑒及高爾夫球埸，我在讀大學、研究所時，閒來沒事去上了一年網球課。

行政大樓二樓有一個大員工餐廳，一樓是員工福利廳，販賣公司一些有小瑕疵、無法賣客户的產品，但價錢多半便宜到不像話，是員工福利，也是內人每天中午吃完飯必逛之處。那批毛巾就是在那裡買的：一匹五碼全毛的西裝料，只要五到十美元。我記得那年回台灣有一個箱子就全是西裝料，回去分送親朋好友，很受歡迎。

一九七九年，卡特總統正式與中國建交，那年秋天，中國組成二十多人的紡織訪問團來美取經，團員包括紡織部部長、副部長，中國紡織進出口公司總經理、副總等。來美兩周，第一周由杜邦代表化纖業接待，第二周則由伯靈頓作東；南方人保守，這麼大公司裡只有四個中國人，我跟另一港仔被叫去當翻譯。

第二天下午去參訪位在鄉下的工厰，正好四時換班，看到工人們開車回家，他們問我，美國工人每人都有自己的一部車嗎？我說，每家都至少要有兩部車才能生活。他們顯然很感觸，知道中美差距極大。

紡織是勞動力密集的工業，伯靈頓在六○年中期已開始感受到亞洲進口品的壓力，於是開始擴大研發室，要促進自動化，到七○年初研發室已擴到一百五十人、近五十個博士。但一九七三年石油危機引發大衰退，於是關掉研發室，一百五十人全被裁員。