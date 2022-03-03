跟多數人一樣，我不會花時間去想像自己落葬前的最後一幕。非要想像的話，可能是一輛黑色的靈柩車，慢慢駛進安靜的墓園，在人世間的最後一程是肅穆的、黑色的。可是我婆婆在下葬之前，被外子熱情奔放的兄嫂，拉著去加州 海岸線做了人生中的最後一次神遊。我喜歡這個「神」字，因為那時候婆婆已經火化了，真有點什麼還存在的話，就是無影無形的「神」了。

公公去世後，骨灰安葬在聖塔芭芭拉海邊的公墓，婆婆的遺願是百年後跟公公合葬。婆婆原先住在聖塔芭芭拉，八十五歲那年被接到北加 州，在我們居住地的養老公寓裡走完了人生的最後七年。

婆婆十分開明，生前囑咐小輩後事從簡，不發訃聞，不舉行儀式，火化安葬均交由當地殯儀館處理。

可是，正當安葬一事在進行之中，兄嫂改變主意了。他們住在美東，精力充沛，熱中社交喜歡熱鬧，尤其喜愛各種儀式，如生日晚會、畢業典禮、婚禮、訂婚儀式、受洗日等。某日，兄嫂如夢初醒，怎能眼睜睜看著老母安葬，而不舉行儀式，豈不白白浪費了熱鬧的良機？

於是，兩人趕緊聯繫眾親戚，然而親戚集中於美東，且知道老太太吩咐從簡，對遠赴加州參加葬禮反應冷淡；兄嫂便來動員弟弟，可是外子堅持要尊重母親的遺願，兩兄弟倒是和和氣氣，尊重對方各持己見。

兄嫂買機票、租車 、訂鮮花、改安葬時間，全盤打亂了殯儀館的工作進程；婆婆生前就說過，他們到哪兒，哪兒就颳起一股旋風。一陣混亂之後，塵埃落定，殯儀館由於安排不過來，無法在特定的時間將婆婆的骨灰送到公墓。這可難不倒兄嫂，他們決定在安葬的前一天去取骨灰，再親自把骨灰送往公墓。

兄嫂飛到了我家，成天在外遊玩，直到去拿骨灰的前一天晚上，才分享了他們的計畫。他們決定帶著婆婆的骨灰，做一次「舊地重遊」。

第二天天氣晴朗，他們精神煥發地踏上了旅程。那天，家裡電話鈴聲不斷，每到一舊地，兄嫂就來電通知：我們到大蘇爾了，車停在媽媽最喜歡的觀景點；我們到丹麥小鎮了，帶著媽媽去了她最喜歡的甜品店，買了她愛吃的曲奇餅乾；我們在希望牧場，在她住了二十多年的舊居前跟骨灰合了影，現在我們正坐在她常去的海鮮飯店，點了她百吃不厭的炸魚和薯條，媽的骨灰在我們對面的椅子上，面向大海。

我們知道，那是神遊的最後一站了，從希望牧場的後門出來，開車沒多遠，就是那家海邊的小飯店，公公婆婆經常光臨。

公公走了之後，每次去聖塔芭芭拉探望婆婆，我們總會陪她去那兒吃午餐，然後沿著海岸線往南開十幾分鐘，到聖塔芭芭拉的公墓去看望長眠的公公，在他的墓前放上一束鮮花。這次，婆婆離開了飯店，要去公墓和公公會合了，他們將永久沉睡在那裡。

在落葬之前，陽光下的最後一段明亮之路，何不走得歡樂多彩？猜想婆婆入土之後，一定深深吁了口氣，在這安靜的角落，再也不用擔心兄嫂颳起的旋風了。