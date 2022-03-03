民國三十八年（西元一九四九年），中國時局不穩，那年夏天，父母親帶著大妹和我到青島找二姑父，因為聽說他要跟著部隊遷台，我們跟著他登上部隊的軍艦。臨開船時，二姑父放不下他的母親、妻子及剛出生的兒子，匆匆忙忙地下船回家。父母親和二姑父這一別就是五、六十年，直到中國開放探親，才得以再見面。對父母而言，正是少小離家老大回的悲傷，這些都是許多年後我們回鄉探親時，才從二姑父口中得知。

也不知道船開了多久，大部分人都暈船吐了，最後總算到達基隆港。下船後在一個舉目無親的陌生之地，實在不知何去何從？不過父親是個樂天派，在他山東壽光老家，香蕉是一種很名貴的水果，平常根本吃不到；當他在碼頭上看到許多賣香蕉的攤販，價格又非常便宜，便把他身上僅有的幾個銅板，買了一大串香蕉讓我們吃飽。

後來打聽到舅舅的部隊駐紮在新竹整編，父母親就帶著大妹和我到新竹找舅舅。舅舅幫我們全家在新埔找住處，那裡的客家人有一個祠堂，讓給我們住。住處解決了，接下來就是吃飯問題。鄰居們種地，收成後會分給我們一些，也允許我們到地裡挖地瓜，那是我家的主食，母親變著花樣烹調；可是每天都吃，有時候一天還吃兩頓，後來我家搬到台北後，直到我出國前，我都盡量不碰地瓜，因為吃怕了。

住新埔時沒什麼食物，所以一天只吃兩頓，加上吃地瓜容易餓，記得父親說他常餓到頭暈，我和妹妹也常聽見肚子咕咕叫，可是家裡實在沒東西可吃，母親也沒辦法。為了貼補家用，母親向舅舅借了一點錢，買了一隻母雞和十二個雞蛋 ，準備把孵出來的小雞養大，帶到市場去賣，我和妹妹的工作，就是到地裡挖蚯蚓餵雞。

鄰居們都是客家人，常在空地上曬蘿蔔乾，味道可真香，母親總告誡我們，不可以拿人家的東西。雖然不能吃，我和妹妹常在曬蘿蔔乾的地方閒逛，聞聞味道也過癮。有一天我和妹妹照常在番薯田裡挖蚯蚓，鄰居經過時，問我們想不想吃蘿蔔乾？我們說想，她就給了幾塊，我們接過來後趕緊往嘴裡塞，因為聽到父親站在半山坡上說，「沒洗手不能吃東西」，我跟妹妹說，「我們把頭低下來，父親就看不見了」，其實他看得一清二楚。

等我們挖了一罐子蚯蚓回家後，父親問我們是否有人給我們東西吃？我撒謊說「沒有啊」，這下可把父親氣壞了，當下把我抓起來一頓好打。我的屁股被打到連著三天，白天只能站著，晚上只能趴著睡。從那以後，我就再也不撒謊了，而且吃任何東西前一定會先洗手，這習慣一直維持到現在。

在新埔住了兩年，一直到父親在台北聯勤第四十四兵工廠找到一份文職人員的工作為止。父親在兵工廠上班的日子，我平常見不著他，只感覺過一陣子，父親又神奇地回來了。每到父親要回家時，母親總是會做一些父親愛吃的菜等他回來，有一次我好奇地問母親，「為什麼家裡有好吃的，父親就會回來呢？」母親說父親有一個長鼻子，在台北能聞到家裡有美味的食物。

父親回來後，我還特別仔細觀察父親的鼻子，發現他的鼻子的確比我的大一些，就信以為真了。住在新埔的兩年，家裡生活雖然窮困，但是並不潦倒，全家人和樂融融，我至今也很懷念那些一起打赤腳、玩泥巴的童年玩伴。