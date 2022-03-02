《老物件情懷》辭源合訂本

辭源合訂本。

優雅而含蓄的灰藍色書封，配以葉聖陶先生手寫古拙且中規中矩的燙金大字，安靜地躺在書桌上的「辭源合訂本」，像是在沉寂的夜空中，掛起了一輪秋月，悠悠地散發著清光。

用手撫摸，那淡雅書封上淺淺的壓花給人一種沉甸甸的踏實感，質地潔白緊實的內頁翻開來，如風吹荷葉一般，會發出一陣嘩啦啦的響聲，讓人感受到自然流暢的愉悅。雖然是集合了各路專家，歷時將近一個世紀編撰出來的辭源合訂本，如今用起來笨拙且低效，顯得不合時宜；但每次看到，我還是能清楚地想起上小學三年級時，老師開始教我們查字典的情景。

老師告訴我們，一本字典就是一套了不起的學術系統，現在教我們查「新華字典」，只能算是入門的識字階段。隨著長大，我們還應該掌握「詞典」的用法，之後還有「辭海」和「辭源」。這些書籍在我們的求知過程中就像台階一樣，一階一階地將人的學問送向高峰，若是誰同時擁有一套辭海和辭源，那就真可以達到「秀才不出門，便知天下事」的境界了。

然而，在我上小學的七○年代，儘管破四舊運動已經結束，但作為承載「封資修」流毒的傳統書籍，不管是家裡的私人收藏還是圖書館 裡公共圖書，絕大部分都像大毒草般被掃進了歷史的垃圾堆，就連「康熙字典」這樣的工具書都難倖免。所以我的青少年時代，除了一本翻爛的「新華字典」，上文提及的那些書籍都處在一種「聽說過，沒見過」的狀態。

因此，在上個世紀八○年代末，當我擁有這部辭源合訂本後，總像尊崇某種儀式似的，將這樣大部頭的著作放在案頭，以備不時之需。

八○年代中期要寫畢業論文，學校圖書館裡能找到的只有一九六四 年出版、分裝成四冊的辭源，且存量少，根本借不著。於是，住在北京 城東的我，要搭一個多小時的公交車穿越北京城，到位於城西紫竹院附近的北京圖書館（現今國家圖書館）去查閱辭源。

北京圖書館對公眾開放的是只能看、不能借書的閱覽室，在這裡查好的資料也不能像如今用手機拍下保存；那時候大家普遍把資料抄寫在自己的本子上，因為路遠，又要手工抄寫，所以去北京圖書館一趟就要花一整天的時間，我們管這叫「泡北圖」。

那時還是提倡治學嚴謹的時代，在回家的路上，我常常擔心自己走神抄錯或漏了字，讓人恥笑，因此下次再來看書時，總要核對一下上次抄寫的內容。就這樣，我東奔西跑又提心吊膽地花了近一年時間，才完成畢業論文。

到了一九八八年，聽說辭源合訂本出版了，當時定價四十五元，和我的月薪持平，但迫切需要這部書的我，還是毫不猶豫買了一本。

現在想起來，自從用上了電腦，已有二十多年沒有翻閱過這本辭源合訂本了。如今求知過程也簡單多了，坐在家裡，只需動動手指、敲敲鍵盤，再拷貝黏貼一下就算完事。這樣的情形是我們這些幾十年前費勁又提心吊膽「泡北圖」的人，萬萬想不到的。