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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

愛上納豆

丁尚彪

一九八九年，我去日本留學在飯店打工，第一天吃工作餐時，看到日本同事打開一個扁扁的泡沫盒，裡面有一團熟黃豆。他們將盒裡自帶的黃芥末和醬油袋撕開後，和黃豆攪拌一下倒在白飯上，接著在豆子中掏個窩，打個生雞蛋，放一點蔥，再將黃豆、雞蛋和白飯攪拌在一起，然後津津有味地吸食那黏糊糊的飯。

這種黃豆就是日本特產的納豆，是將黃豆蒸煮後加入納豆菌發酵而成。那刺鼻的味道我不敢吃，但店長笑瞇瞇地也給我一盒。當時我不會說日語，搖搖手笑著還給店長，這時所有日本人大笑起來，店長親自幫我撕開盒裡的黃芥末和醬油，擠到豆子上說：「喔依西」（好吃），攪拌後倒在我碗裡，又做個吃飯的動作。

我是新人，店長這麼熱情，實在不好意思推諉，只好在眾目睽睽之下，皺著眉、閉著眼、憋著氣，囫圇吞棗似地吃一口。日本同事都為我的勇敢精神鼓掌叫好，可是我卻覺得嗓子滑膩膩的，猶如鼻涕蟲爬進去似地直反胃。店長笑瞇瞇地逼著我再吃，無奈之下連續吞了幾口，雖然有股怪味和黏黏的口感，但竟覺得還有點鮮味。就像吃臭豆腐，聞起來臭烘烘，吃起來香噴噴，就這樣被逼著學會吃納豆了。

剛到日本時仍舊習慣吃「中式」泡飯早餐。日本米都是軟軟的粳米，易消化，所以往往不到中午就餓了，於是改吃「洋式」牛奶麵包當早餐。但腸胃不適應牛奶，一喝就腹瀉，只好學吃「和式」早餐白米飯拌納豆，再打一個生雞蛋，烤鹹魚配醃黃瓜，再喝一碗豆腐海帶味噌湯，快捷方便又耐餓。

日本電視節目介紹納豆富含氨基酸，不僅是田裡種出來的肉，是能合成多種有益酶物質的國寶食材，更是日本人長壽的祕密武器；奇特的是，這種黏黏的納豆絲竟然可織成布。在日本生活了十五年，不知不覺把中國泡飯肚，吃成日本納豆胃了。

回上海後早餐變成豆漿油條生煎包，但想到納豆就會垂涎欲滴。在與日本同學聚會時，我得知虹橋日本人超市有賣納豆，第二天就急匆匆趕去買來解饞，終於在故鄉也可吃上美味的納豆了。

但妻子卻總是皺著眉頭，說看著那黏糊糊的東西就會作嘔欲吐。為求支持，我連騙帶哄地說日本人長壽世界第一，就是因為常年吃營養豐富、延年益壽的納豆，所以日本老人都是鶴髮童顏。雖絞盡腦汁地誘騙妻子品嘗，但她打死都不肯吃一口，反譏諷我崇洋媚外，跑大老遠，花高價去買一泡臭爛糊，在日本蹲傻了。

跟著女兒移民紐約後，聽說有日本超市，馬上趕去曼哈頓尋找，果然有賣納豆，後來發現在我們亞裔聚集的法拉盛，韓國超市也有賣。原來朝鮮半島曾被日本長期殖民，有些韓人也改變飲食習慣喜歡吃納豆，大概也想延年益壽，從此在紐約也可嘗到美味了。每當我吃著那黏糊糊的納豆，就會想起在日本的歲月，納豆不僅融入我的血液，更把腦筋也堅硬地黏住了。

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