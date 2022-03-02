文革時紅衛兵來抄家，當時家中已是家徒四壁，什麼舊物都沒了，只抄走幾包被母親裝入枕頭的舊相片。相片賣不了錢，旁觀抄家的幾位村裡老人說，「某先生（村人尊稱家母）竟貧窮至此」，他們見過我家剛搬到村裡時的場面。後來母親談到這些，不禁感嘆，還好舊東西都吃到嘴裡、穿到身上，強過被紅衛兵燒砸。

不過，母親還是偷偷藏了一幅古畫，當家裡遇到絕境時都捨不得賣出，據說是祖父母的遺物。古畫是以水墨的方式，畫在一幅絲綢布質的白巾上，長約伸直一手臂，寬約彎起半手臂。是綾？還是絹？我並不清楚。

畫上遠山隱隱，中有林木蓊鬱，枝幹縱橫，下橫臥石，小溪流繞，亭橋樓台布於其間，近景可見一高士盤坐於閣中。畫面墨色濃濃淡淡，把樹幹、屋頂、石上暈染得似有一層積雪。畫上留白處多有鮮紅鈐印，方圓不一，還有題字，我識得「煉雪圖」三字，母親說這是宋代古畫。

紅衛兵來抄家時，母親已把畫縫於舊棉襖夾層，躲過搜索。裝入枕頭的舊相片就沒這麼幸運了，也許是相片掩護了古畫。

我們從小是由外婆帶大，母親是貴陽人，抗戰勝利後和父親來到夫家老家。解放後，家中逢重大變故，外婆從貴州來這兒幫不善家事的女兒打理家事；外婆真是能幹，燒火做飯，縫補漿洗，養雞餵豬，還能給小孩看些常見病。文革中一家人都被驅趕到偏遠的山區，七十多歲的外婆成了一家人的主幹，帶我們熬過艱難的那幾年。

文革後，一家人又回到老家，外婆八十多歲了，仍能幫上班的我們煮些飯菜；當她感覺自己不能再做點事時，就慢慢地籌畫自己的後事。她要母親買一些綢緞，自己縫製了一套裡外齊全的壽服，還裁了幾雙綢布鞋面，剩下的布料和邊角料，則用漿糊一層層裱褙起來納鞋底。

外婆縫衣做鞋的功夫很好，小時候我們都穿過她做的小棉襖、虎頭鞋。外婆向母親要那幅古畫，說是自己有大用；外婆應是大戶人家出身，她曾談過小時候在自家和後來在夫家，見過趙孟頫的字畫。外婆崇敬孫中山先生實施禁止纏足的措施，終於解放了女人的小腳，她遺憾沒趕上不必纏足的年代。

古畫被母親藏著躲過抄家後，便把畫作交給我的大哥，並交待他收好，無論什麼變故，畫絕對不能丟。外婆問我大哥那幅畫在哪？大哥怕外婆把畫帶走，推諉說不知收在哪，外婆笑著罵我大哥，「你這小子，記不得外婆好了，我會找到古畫的」。

我想，外婆那幾年都在找。終於有一天，我大哥下班回來，見廳上桌面上散著幾塊白綾，剪成弧形。巾上尚可見樹木樓台山水，大哥心裡一驚，急忙找那塊嵌著祖父母、父親、叔叔遺相的鏡框，把畫夾在後面。沒想到終究被外婆搜到，納入她的鞋底。

家人無話可說，幫著我們幾十年從苦難中熬出的外婆，把畫帶走了。外婆以百年之人瑞，蹬著那雙夾有古畫的鞋子走了，也許是這幅「宋人煉雪圖」最好的歸宿。