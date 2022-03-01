當年，我下鄉插隊的村莊離城市五十多里，花四角錢坐長途班車一個多小時便可抵達，小村莊山明水秀，富庶秀美。村裡有豬場、雞場、粉場、果樹林，並盛產大豆和花生。當地農民辛勤勞作一年，交足口糧等費用外，每戶人家都能掙得二、三百元。

就是這樣一個富裕的小村莊，但與我一起下鄉插隊生產組的知青們，多數人卻厭煩這裡的春天。他們每年在城市過完元宵節 之後，仍然賴在城市不回知青點，目的是躲避鄉村繁忙的春耕。

身為家中長子，下鄉前我體驗了家裡生活的艱苦，因而懷著不在城裡吃閒飯，不給困窘的家裡和愁苦的父母添負擔的心情；連續兩年，一過完元宵節，我便告別父母及弟弟妹妹返回知青點。此時，插隊的鄉村田野還覆蓋著積雪，寒風冷氣還在流竄，我居住的寢室尚無一人回歸。

環顧冰窖一般的寢室，發現牆壁四處漏風，窗戶掛著一塊塑料布，火炕既沒有柴禾也沒有煤炭。無奈，我找來一個鐵架子，擺上木板和稻草後鋪上自己的被褥。晚上就寢，為了抵抗風寒，我脖頸繫圍巾，頭戴棉帽，大棉被上面加蓋棉襖、棉褲和棉大衣。

在溫暖的被窩睡得正香，此時立在村中央高坡處的大喇叭，吱吱啦啦響起來，跟著傳出了小隊長破鑼似的喊叫：「二小隊的柯華到村部集合，跟小隊馬車往地裡送農家肥。」兩、三鐘後又呼叫一遍。睡眼惺忪，頂風冒寒抵達糞堆旁，揮鎬掄鍬將一塊塊冰凍糞肥裝上馬車。

來到大田地，順著田壟卸下一堆堆糞肥，並用鐵鍬揚撒開來。到這時，東方天空才現魚肚白，跟著太陽冉冉升起，「打頭的」讓眾社員回家吃早飯，青黃不接時節，知青點的伙食多半是昨晚吃剩的大餅子和白菜湯。吃完剛回寢室躺一會兒，小隊長又在大喇叭裡呼喊起來：「二小隊社員到大田裡刨茬子。」空曠積雪還未完全融化的大田地，每人把控一條壟，前面看不到頭，揮起鋤頭，卯足力氣，刨下一個個掛著冰雪的玉米茬子。一天下來，一個社員能刨完一條壟。

跟著，大田播種開始了，室外同樣漆黑一片，我和社員們又被大喇叭裡「破鑼嗓」呼叫到了田間地頭。還好，天漸漸亮了，而且有了女社員參與。大家一起迎著晨曦，披著朝霞撒種、踩格子；大喇叭發出六時報時後，社員們又回家吃早飯，之後再返回地裡繼續播種。

忙完了大田播種，接續的是稻田插秧，雖然不再起五更爬半夜了，但在稻田幹活，仍舊把我累得腰痠背痛。這時節，在城裡的知青夥伴才陸陸續續返回。

天天用體溫暖被窩，天天在夢境中被大喇叭攪碎春夢，天天跌跌撞撞摸黑走到田間地頭，天天咀嚼剩餘的大餅子白菜湯。寒冷、睏乏、起早、勞累，我體驗兩年插隊村莊的春耕勞動之後，也由衷道出心底感懷：「不怪知青躲春耕。」

自然，因果相隨，有付出就有回報。下鄉插隊的兩年歲末，我交足口糧等費用外，每年都拿一百多元現款回家。相比之下，躲春耕的個別知青非但沒掙一分錢，反而還要向父母討錢付口糧等費用。