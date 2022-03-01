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我的岳父

家政

岳父是北方人，祖籍在河北保定，家境一般，十餘歲時曾進入當時鎮上飯館學藝。一九三七年末，因日本大舉侵華，當時中國已將抗戰定為國策，鎮上有兩處招兵點，但卻各有番號，一為國民黨番號，而另一卻是共產黨部屬，各自擴展抗日隊伍。

岳父見此就近選擇一處招兵點報名，卻是共產黨掌控的隊部，於是成了共產黨游擊隊一員，自此踏上抗日救國之路。

晚年與岳父閒聊之際，說起當年入伍，根本不清楚當時是國共哪派，反正當兵為的是抗日，當然若參加的是國民黨部隊，命運自是重寫了。

岳父入伍成為共產黨員多年，思想已有所定格，與他老人家聊天時，有時對其思維我也難以明白。

試舉一事，當年我從香港返粵，適逢美國聯軍興師問罪伊拉克，以我在港看報的直覺，一旦開戰，伊拉克怕是不堪一擊。當時美國聯軍準備充分，與韓戰、越戰根本不可同日而語，所以打仗起來怕是被摧枯拉朽，一個月就可終結。

但岳父聽到我這番見解後，卻說我不懂軍事，說他當兵多年，轉戰南北多有經驗，一旦動手，可能又是一場越戰。

其實岳父當年參加游擊隊後，抗戰階段很少與日本正規軍接觸，他也說日本兵槍法厲害，偶有機會，都是突擊一下就撤退。抗戰尾聲，岳父的游擊隊併入正規軍，開始隨軍北上，收復日軍占領地盤。

岳父當時所屬林彪轄下，後編為四野縱隊番號，從東北立足穩固之後，經過短暫休整訓練，接著不斷與國軍對決，數年之間從東北轉戰至西南邊陲。

共產黨立國之時，他老人家駐守在廣西邊境，在此期間承蒙上級安排介紹，與岳母大人成婚；要知當時只要作戰有功，晉升幹部，婚姻大事組織都會安排。

年餘後韓戰開始，他所在部隊並無指派赴韓，否則是命途難料，須知戰爭殘酷，不是常人可想像。

自東北作戰至韓戰結束，他老人家鄉鎮相識之青年，據說十三人中除了他本人完好無缺，又另一人腿受重創不良於行返回原籍，其餘都戰死沙場。

韓戰結束不久，岳父又被調派至廣東潮汕駐守，如此一來也安度數年。及後轉到深圳邊防工作，當時深圳只是寶安縣轄下一小鎮，與香港地界相連，設有兩個邊防檢查站；站長屬正團職級，一設在羅湖口岸，另一設在沙頭角小鎮，岳父就任職沙頭角站長一職，岳母大人和三個女兒均隨之生活。

聊寫一筆岳母情況，她老人家祖籍廣東順德，與我祖母同村同姓，論起輩分稱我祖母為「姑姑」，我的婚姻也由此而來。

岳父身為幹部，性格率直，作事皆以當時制度為準，絕不徇私。話說六○年代初期，物資欠缺，廣東地區多有青年偷渡香港謀生，岳母與我祖母同村同宗，一向有來往；據我小叔所言，他曾到岳母家探訪，稱我岳母大人為表姐，本來原意是利用地利往港。沙頭角本就一條街，由街中央分界，如在街上行走，一不小心就可能越境。

但岳父雖十分客氣，卻甚有原則，不允許小叔利用此條件，因他老人家身為幹部，絕不願犯錯。當時岳父調派一小兵陪伴我小叔到處遊玩，整天不離左右，後來小叔無計可施，只有返回廣州。

一段時間後，岳父被上級安排轉業，當時分配任職廣州市體育委員會主任，但他多年軍旅生涯，對體育一竅不通，也無興趣，後讓他回鄉就職當縣長（縣長屬正團級）。自全家回原籍河北上任不久，問題就出現了，那些親戚鄉里，什麼事都要求幫忙，搞到岳父大人疲於應付，十分苦惱。

接下來更是麻煩，岳母本是廣東人，三個女兒都在南方成長，日常飲食離不開稻米菜蔬，而岳父家鄉地處北方，常吃雜糧麥麵，菜蔬更是不常有，飲食也就不適應。所以一家人堅決要求返回廣東，岳父為了家庭著想，無奈只有重新設法調識。

當時軍隊規定職級須達標，若是低半級都難辦理。經過調派，岳父重新分派到廣東湛江市任一閒職，再次保留軍籍，此事才算了結。

文革開始，社會動盪，幸好岳父屬軍隊系統未受衝擊，算是平穩度過。文化大革命結束，鄧小平重新掌權，中層以上軍隊幹部實行離休管理，即使離開崗位，一切待遇不變，設立「幹休所」，房屋、醫療皆由國家供給。

岳父離休，可供選項有廣州及佛山兩處「幹休所」，廣州地點設在從化，距離市區有近百公里之遙；佛山地點設在旅遊景點「祖廟」附近，而廣州市區與佛山當時相距不過二十公里，岳父在廣東工作多年，自然定居佛山，晚年從此安享。

岳父大人年輕時離家從軍，從抗日時期直至離休，少有回家鄉，算是憾事。他效忠軍隊系統，工作上直來直去，無圓滑交際之術，一切以上級文件指示為準，但仕途也就無突破，「老團長」成了最終的稱謂。

岳父極有責任心，生活上隨遇而安，品格端正，關心家庭，有時受點小委屈，也會有點小脾氣，但總是會從長遠著想，顧全大局，這點令我心存敬佩。轉眼岳父仙逝多年，有時夜半夢醒，想到當日閒聊，記憶猶新，唏噓不已。

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