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《老照片說故事》「國術之光」錦旗

文、圖／杞人
「國術之光」錦旗。
「國術之光」錦旗。

這面「國術之光」的錦旗，掛在河南開封一名鄉親家牆上，上款是「河南省行政第六區第一屆國術比賽優勝紀念」，下款說明這面錦旗是「河南省國術館館長陳泮嶺贈」。

河南國術館成立於一九二八年，成立後舉辦國術比賽，這是頒發給第一屆優勝者的錦旗。

頒贈錦旗的陳泮嶺館長，是河南省在台灣最有名望的鄉長。他畢業於北京大學土木工程系，年輕時參加過辛亥革命，領導過天津學生的五四運動，抗戰勝利後擔任黃河水利工程總局局長。

後來他隨國民政府撤退到台灣，在台中創辦了逢甲工商學院（後改為逢甲大學），擔任首任院長。

除了公職之外，陳泮嶺一輩子的嗜好是習武，拳術精通形意、八卦、太極，兵器擅長七節鞭、龍形劍、春秋大刀。

家父曾協助他規畫創建逢甲大學，和他過從甚密。小時候家住陳泮嶺館長家附近，我和四弟常在台中農場見他教國術；那時他尚在耳順之年，騰挪縱躍，身手靈活。

他和別人推手最精采，兩人近在咫尺，手背相靠，你來我往，幾招過後，他一發勁，對手「蹬！蹬！蹬！」連退七、八步，看得我們心中叫好。四弟受他影響，後來一生勤練國術。

兩岸開放後，四弟帶團至河南嵩山少林寺訪師學藝，也至陳家溝研習太極拳。回程時至開封拜訪一親戚，他們是練武世家，這面錦旗是他老爺當年得到的，錦旗頗有歷史意義，特地照相留念。

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