我曾經聽家鄉前輩講過，關於四○年代後期一名洗衣女子的故事。那時，在我們老家的九龍江邊，有一名年輕女子因家人都死於戰亂，流落到我們這個小城投靠她的伯父。伯父和他的一個遠房親戚共住一間騎樓，有一對未成年的子女，一家四口只有兩個房間和一個小廳堂，但是伯父還是收留了她。

伯父是個小販，廳堂裡有很多東西，每天晚上她要等到伯父一家人睡覺後，收拾好廳堂的東西，再搭起一片舊門板當床才能休息；第二天早上天還没有亮，就要收起門板起床。伯母很不喜歡她，洗衣、做飯和看孩子都要丟給她，她寄人籬下，忍氣吞聲。

不久伯父去世了，伯母認為是她帶來的晦氣，巴不得她趕快離開家。她每天只吃伯母家的剩飯，沒有剩飯的話就只好餓肚子。

有一天，這名女子餓到兩腳發軟，還要去江邊洗衣，洗衣時她的手在發抖，不慎讓一件衣服流入水中。情急之中，她忘記自己不會游泳 ，右腳不由自主踏入水中，踩空了，整個人跌入水中；她的手腳在水中亂擺動，但還是沉了下去，一張嘴，江水就灌進她的喉嚨裡，眼看就要失去知覺。

在這個生死關頭，忽然有人把她從水中托上來。原來救她的人是一個年輕力壯的男人，身材高大，臂力過人，也是在戰亂中流浪到此地的孤兒，這些年在小城做過小買賣，賣過油條，當過搬運工，用血汗錢買了一間小瓦房，還没有成家。他把她救起來之後，兩人情投意合成為患難夫妻。

這個小城幾乎家家戶戶都有水井，為什麽她不在家裡洗衣呢？因為幾乎所有水井的水都是鹼性的，洗衣很容易被鹼水腐蝕破損。所以，只要來到九龍江邊這個小城過日子，家家戶戶都要到江邊洗衣。

悠悠龍江東流水，洗盡人間鉛華。在戰亂中，有多少像她這樣的洗衣女子，嘗盡了人間的苦難。在我懂事的和平年代，婦女在江邊洗衣是九龍江的一道亮麗景色，從我家走過三條街，最多一百米就到江邊。鄰居的幾個女孩都非常優秀，會琴棋書畫，也會載歌載舞，但是她們常常要端著一個裝滿衣服的小桶或盆子，穿著塑料拖鞋，走街穿巷去江邊洗衣。年紀較大的家庭婦女，喜歡穿著木屐走到江邊，木屐發出「喀—喀—喀」的聲音，讓本來就很喧囂的小城，又多了一道道有節奏的聲響。

我們這些男孩子天天在江畔玩耍，觀賞江上的風景，看人們游泳和打撈河蜆。那時，有很多五篷船停泊在江邊，船家女除了在船邊洗衣，還在船上做飯，有時在傍晚時會來到江邊，還有洗衣女子的笑聲。不經意看江面上飄起了幾點漁火，在水面上蕩漾開來，月亮映在水中，蕩出一艘艘黃色的小船，似水的流年，日子像夢一樣朦朧。

不僅是九龍江邊，在我們小城城區的外圍還有一些小溪小河，女子也可以在此處洗衣。據歷史記載，我們這個小城自明清以來就繁盛非凡，大村名鎮，小橋流水，名聞遐邇。一百多年以前，因為人口快速增加，流淌在城中心的一些河渠被改造為街道，所以城區內的小河小溪都消失了。

我讀初中時，我們學校是在城區的外圍，門口就有一條一丈寬的小河，我常常看到一名非常美麗的少婦在河邊洗衣。因為我上學時，天天從河邊的一條小巷經過，知道她就住在巷子裡。那時，我們小城的房地產 部門建造一些一樓高的平房出租，一套房不到五十平方米，安排一戶人家，這個少婦就住在這樣的小巷公房裡。

她的丈夫在自行車運輸社專門載客，那時客車還很少，還有很多人騎著兩輪自行車載客，一公里大約收費四分錢，如果每天走八十公里，有三元多的收入；但有時乘客少，收入不穩定。不過，比起一般工人每月幾十元收入，自行車載客收入還是可觀的。

不久文革來了，你鬥人人，人人鬥你。有一天，一輛汽車 上站著一排被遊街的人，我驚駭地發現這名少婦也在車上。她低著頭，胸前掛著一張紙牌，寫著不堪入目的字眼。我實在很難想像，她怎麽會被遊街呢？在文革，只有你想不到的，沒有你看不到的。

後來我去閩西南上山下鄉，那裡有一條二十幾米寬的小溪，溪水清澈見底，河邊有很多大大小小的鵝卵石，年輕的姑娘們天天在那裡洗衣。山區的女子幾乎都不識字，每天上山下田勞動，身體好，雖然面孔比起城裡人扁平一些，但臉色都非常紅潤。

那些漂亮的村妞大多成了幹部的兒媳婦，即使是有文化的知青，娶一個漂亮的女子也不容易。我的一個知青朋友就娶了一名農家女，他對我說，雖然老婆沒有文化，但非常勤快，家務都是她做的；尤其她那雙洗衣的手非常靈巧，和她在一起，平淡的日子裡常常有如夢似幻般的激情。

下鄉多年後，有一次我從山區回到小城，漫步江邊，原來清澈的江水渾濁了，只有一、兩個中年女人在石板上默默地揉衣服。那水花飛濺和笑語飛揚的景色，已成為遙不可及的往事了。幾年前我回去，九龍江邊建起沿江大道，大橋飛架兩岸，高樓大廈包圍舊城區。慶幸的是，老城區基本盤還在，兒時走的騎樓街道和幽深的小巷還是舊時容顏。想起一首古詩：「嶺上千峰秀，江邊細草春。今逢浣紗石，不見浣紗人。」記憶裡江邊女子搗衣浣洗和她們的笑聲，隨著嘩嘩流水飛向遠方，一去不回頭。