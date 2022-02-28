報載北京冬奧滑雪 冠軍谷愛凌透露成功祕訣：每天睡足十小時，使她精神飽滿，保持良好健康體態，才能一舉拿下金牌。

我這輩子從來沒有睡足十小時的經驗，回想成長發育的青春期，在台灣升學 主義壓力下，每天不停大小考，使我養成挑燈夜讀習慣，就算睡覺也睡不安枕，每天都得靠鬧鐘叫醒自己。記得高中時有一名數學老師驕傲地說：「你們睡太多了啦，像我一夜只睡五小時，所以我能考上台大。」在我們年幼的心裡把他的話奉為圭臬，怎知久而久之養成了不良的睡眠模式，現在年老了要靠各種方法來助眠，很困擾。

由於升學和工作壓力，使我的身心都處在緊繃狀態，從來沒有過「睡到自然醒」，反而漸漸發覺鬧鐘的滴答聲使我無法入睡，於是把鬧鐘藏在棉被裡或衣服堆裡，才能避免響聲干擾。感謝現在高科技之賜，智能手機和手表取代了鬧鐘，只要關到靜音，它們就是個忠心的啞巴狗，聽憑差遣。

上月在YouTube上看到一個台灣電視節目，一名男性受訪者也是睡眠障礙患者，現身說法推薦了一款睡眠手環，使他解決了多年睡眠障礙的困擾。於是我立刻上網搜尋訂購了睡眠手環來試用，而且極力向所有和我一樣有睡眠障礙的朋友宣揚。

不料試用了十幾天後，睡眠手環對我並無效果。有一個晚上睡不著時，我想到教會牧師對我說的話：「但凡遇到問題禱告尋求主的幫助。」於是我虔誠地躺在床上禱告，果然不久睡去了。可是可能是發覺自己一定是犯了好心做壞事的毛病，那晚我竟然做了惡夢。

我夢見某個教友坐在凳子上，身後的架子上有一個滿溢尿液的尿壺，我是愛照顧人的個性，就伸手去拿，想要幫忙倒空清潔；怎知因為太矮，打翻了尿壺，把自己和對方潑了一身污尿，就被嚇醒了。這下子再也不能睡覺了，我更決心要把睡眠手環拿去退貨，更亡羊補牢送上訊息，告誡朋友不要重蹈覆轍。折騰了半天，試了許多如藥物治療的方法，然而「好好睡覺」對我而言，仍是一個無解的難題。