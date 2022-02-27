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誰肯認錯？

老張

醫學院同班同學王某，為當年的大班團總支書記，共產黨員，是同學中的大官了，他自己認定「緊跟著黨」，「一貫正確」，在歷次運動中傷了一些人。我則是典型的「重專輕紅」落後分子，屬於同學中的底層。

有一年五一勞動節遊行，學院規定，大家必須戴校徽參加。五一前兩天，王某突然陰森森地對我說：「我的校徽不見了。」由於沒有校徽不能參加遊行，這對他來說是一件嚴重的事情。我忽然想起，我的同鄉徐某同學因病不能參加遊行，試向他借校徽給王某暫時用一下也好（校徽上只有學校名稱，後面有編號），先救急再說。

不料當我借來拿給王某時，他冷冷地說：「不要。」

第二天，王某忽然叫我說：「張某，我想跟你說幾句話。」

我忐忑地跟他走到宿舍外的草地，他沉著聲音說：「張某，我對不起你。」

我吃了一驚：「怎麼啦？」

「昨天我不是對你說，我的校徽不見了嗎？當時我懷疑是你把它藏起來，害我不能參加遊行。而當你去借了徐某的校徽給我時，我還恨恨地想：哼，真狡猾。但是今早我找到了校徽，原來是我昨天洗澡時把它放在一邊，後來忘了，我現在特地向你道歉。我一向對你有成見，可是你在我有困難時，竟然毫不猶豫幫助我。」

這件事情令我感動，也給我留下深刻印象。試問，一個當官的，上至「大王」，下至小吏，有誰肯承認錯誤？而且不是被迫向上級長官認錯，而是主動向（某種意義上被視為賤民的）落後分子認錯？就昨天的事來說，如果王某自己不說出來，即使天知、地知，有哪個人會知道？

文革期間，王某起初是衝鋒陷陣，後來「終於醒悟過來」（以他自己的話說）。文革以後，他心有歉疚，於是盡可能聯繫到一些被整過的同學，除了表示歉意外，並採取可能的措施加於補救，使不少同學獲得平反。改革開放後，他便隨子女移民美國。

遊行 共產黨 移民

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