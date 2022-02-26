三歲那年，我被送到故鄉浙江諸暨的鄉下，寄養在遠親家，與養父永煥阿爸和養母雅林姆媽一起生活好多年。養父母沒有生育，收養了幾個同是落難中的孩子。

雅林姆媽是個信佛的人，吃長素，所以豆腐和其他豆製品是她的主菜。姆媽會燒一手好菜，我們這些孩子最喜愛吃她做的菜，特別是拿手菜「豆腐羹」。

一年四季，姆媽會根據時令的變化、佐料的不同，做各式各樣的豆腐羹：秋冬時期用香菇、木耳、冬筍當佐料，做成香菇木耳冬筍豆腐羹；春夏季節用野地裡挑來的薺菜、竹園裡採來的春筍和鮮菇，做成春筍鮮菇薺菜豆腐羹。

如果碰巧阿爸上縣城賣掉自種的蔬菜、竹筍和雞蛋 ，買了油鹽醬醋後還有餘錢捎回幾兩豬肉，姆媽就會給我們做肉絲鮮菇薺菜豆腐羹，這味道鮮美極了。

而姆媽自己卻從來不吃，因為羹裡有了葷腥，她只在一旁笑咪咪地看著我們津津有味地大口品嘗，似乎就是她最大的快樂和滿足。她自己吃最多的是做法簡單的香蔥拌豆腐，澆幾滴麻油，灑少許鹽花，一青二白，滑嫩爽口。在她的影響下，我們這群孩子也對豆腐特別偏愛。

買豆腐要上集市或進縣城才能夠買到，阿爸、姆媽有時也帶我一起去進城趕集，回家之前必定會去老頭豆腐店；豆腐店的案桌上，疊著一箱箱連夜趕工做出來的新鮮豆腐。

記得那時一塊豆腐只花五分錢，便宜極了。除了豆腐，有時也順便買些豆腐乾、油豆腐、豆腐衣（即腐竹），或千張百葉、腐乳之類的豆製品回來。那時，縣城內紹興人開的南貨店和酒店裡，還有賣五香豆腐乾，酒店裡的豆腐乾是煮熟的，五分錢兩塊，咬一口，有著很濃的茴香味。大人們坐在店堂裡喝酒聊天，喜歡配著豆腐乾、羅漢豆及滷菜下酒。

在我孩提記憶中，姆媽所做的豆腐羹、豆腐衣包肉、油豆腐鑲肉是那樣的美味；長大後閱讀到有關黃豆、豆腐的文章和科研資料，才知道豆腐不但可以做成各種美味佳餚，作為黃豆製品，還具有比牛肉、雞蛋更豐富的營養價值。

現代科學研究進一步發現，食用豆腐對糖尿病 、骨質疏鬆、老年癡呆症、動脈硬化等疾病都有良好的防治作用，常吃豆腐還有抑制過度吸收脂質和減肥健身 的良效。

雅林姆媽一生輕健，無疾而終，活到八十八歲，應該與她常年食用豆腐和豆製品有關吧。也因爲在日常饌食中時有豆腐和其他黃豆製品，讓我們這些孩子在物質匱乏的年代得到基本的營養補充，順利度過了艱難困苦的童年，得益終生。