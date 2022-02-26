二○一八年六月，鄕巴佬登山隊山友一行，從洛杉磯飛到俄羅斯 首都莫斯科，導遊是說一口京片子的俄國 女士。各種顏色的洋蔥屋頂是建築物特色，聳立著俄國人引以為傲、撃退歷次入侵的紀念碑。歷史上的俄國不斷掠奪別人土地，經過一個平交道，導遊介紹這條鐵路通往俄羅斯海軍基地海參威，我們聽著很刺耳，這是中國人的痛啊。

莫斯科地鐵站 的壁畫和雕塑像藝術走廊，而莫斯科市容整潔有序，是強國象徵；可是離開莫斯科後景觀驟變，落後破舊，漸行漸遠，落差越大。從莫斯科坐飛機五個小時，來到西伯利亞的伊爾庫次克，為傳說美麗的貝加爾湖而來，貝加爾湖長六百多公里、寬百公里，比台灣面積還大。

環湖火車像台灣六十年前的普通列車，硬木板座，蹲式廁所，沒有空調，燒煤的火車頭；沿湖岸開得很慢，在各景點停車，讓遊客下車遊覽。捧起清澈湖水，在這六月天仍冰涼透骨，據說，冬天湖面結冰，能行駛大卡車。湖水一望無際，古時候中國稱貝加爾湖為北海，但沒有蘇武牧羊遺跡。

下一個景點是奧利宏島（Olkchon），它是貝加爾湖二十二個島中最大的，長約七十一公里、寬約十五公里，面積有台北市的兩倍半。我們在碼頭排隊等渡船，每班船只載三十人，好不容易下班船輪到我們，突然來了兩部大巴士，吵雜的湧來；他們沒有在後面接續排隊，而是在旁邊另起一列隊，我們傻眼了，這什麼意思？

提醒他們這邊才是隊伍，他們的隊伍中跳出幾個大漢，挺胸握拳說：「我們也是排隊，誰先上船不是你說了算。」「那誰說了算？」「到時候你就知道了。」簡直不講理，劍拔弩張之際對方隊伍中有人發出權威聲音，「咱們就多等一會，別鬧事」，化解紛爭。

島上的人大圓臉、小眼睛、塌鼻梁、黃皮膚、身體健壯，可能是蒙古人種吧。我們下塌的旅館，高高的旗桿上飄著不認識的旗子，一排排像貨櫃的客房，窗外的牛瞪著大眼晴窺看，我們趕緊把窗簾拉上。

第二天全島遊，分乘五部小巴車，車子開著開著突然高高仰起，車頭朝天，一下子又翹起車尾，或猛烈左甩右擺，有時騰躍半空中，猛然下墜，比雲宵飛車更激烈。擔心會翻車，一顆心提在喉嚨口，抓得緊緊的，而騎野馬一般的瘋狂行車沒完沒了。

這時一位山友喊著：「有身孕的趕快下車，像這樣會把肚子裡孩子顛出來。」大家一陣爆笑，都退休了，誰還能懷孕？他的幽默紓解了恐懼緊繃的神經。原來這島上沒有路，車輛按照以前輾壓的輪跡走，下過雨，路面坑坑窪窪，這樣的顛簸在所難免。

經過如此震盪，大家尿急。司機說，島上沒有廁所，大家面面相覷，憋得臉色鐵青。突然有人下令，女生面向外圍一圈，擋住視線，輪流在中間解決；男士們則四散奔跑，找樹解決。解救了危急，舒暢得喘口大氣，向急中生智的大姐豎起大拇指。

飢腸轆轆，在樹蔭下停車，司機們快手快腳架起爐灶，拉開桌椅，不一會兒做好香噴噴的飯菜，大家狼吞虎嚥，稱讚司機文武雙全。這一天，被路面顛到腰痠屁股痛，島上景色似過眼煙雲，留下深刻印象的只有瘋狂行車、荒野廁所和司機出色的廚藝。

晚上準備就寢，突然閃電雷聲大作，像炸彈擊中屋頂，下起傾盆大雨。雨水竟從門縫窗隙灌進來，地上積水，床也濕了，急忙收拾東西，逃難似地拖著行李換房間。

離開貝加爾湖的奧利宏島，還想舊地重遊嗎？「不會，不願惡夢重演」。當我在回美國的班機上，俯望窗外的俄羅斯國土，此時最渴望的是回家。