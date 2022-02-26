《老照片說故事》第一代冬奧滑雪健兒

通化滑雪隊朴東錫、林永浩、王桂珍、任桂平於一九七九年十二月留影。

二○二二年北京冬奧 開幕之際，翻看我在四十二年前所拍攝，代表中國首次參賽一九八○年美國普萊西德湖冬奧的滑雪 健兒身影，當年的故事奇妙，令人難以置信。

一九七九年十二月十四日，北京「體育報」和「新體育」報刊的二位記者，專程採訪默默無聞的北方滑雪健兒，我受命隨同拍攝報導圖片。從長春站乘夜行火車，於凌晨抵達通化火車站。

吉林省的山城通化，以出產野生山葡萄釀造的國宴名酒「長白山葡萄酒」聞名，且是距離滿族聖山長白山最近的鐵路線城市；一九四五年中國末代皇溥儀在日本 戰敗投降、滿州國垮台之際，即伙同一幫皇室人員從長春乘火車倉皇逃竄至通化。

我此番首訪通化的任務，就在協助拍攝滑雪運動。來接站的通化市體委同志說，十幾分鐘後從長白山那邊開來的火車即將到站，於是我們在通化火車站黎明前的昏黃燈光下，迎接從長白山訓練雪場趕回的，中國當時最優秀的四名滑雪運動員。

當旅客出站時，若不見他們肩上扛著滑雪板，簡直無法從混雜的山民百姓中判斷出，這將是中國第一批參加世界冬奧會的滑雪國手。他們全身上下唯一能使我記住的醒目印象，即是被雪山強烈日光紫外線曬出的紅臉蛋，透著北方山溝人的淳樸憨態。

這四名同為通化滑雪隊的運動員，都是一時之選的全國冠軍選手。兩名朝鮮族男選手朴東錫、林永浩和兩名女選手王桂珍、任桂平，分別參賽高山滑雪和越野滑雪男女四個項目。儘管他們當天為拍照而穿上自己最好的服裝，從拍攝照片看來，我確認當年的滑雪運動員，乃是中國浩大運動隊伍中最土的存在。

上世紀七○年代最後一年年底，在吉林省通化城土生土長，從未走出偏遠山區的四名滑雪選手，生平頭一回邁出山溝，從長春轉車到達北京。他們換上了體面的出國運動服裝，於八○年代第一個年頭元月，從北京生平頭一回搭乘飛機，經由當時尚為英國管轄的香港，轉飛日本東京。

在中日友好交往的日本國，他們獲廠家贈予的全副現代化滑雪器材裝備，並在設施先進的日本滑雪場進行了短期適應訓練。終於，他們在一九八○年二月首次代表中國參賽，在美國賽場亮相，引起全世界關注。

這不到兩個月的跨年代短暫時間，竟然促成這幾個邊陲青年的人生巨大蛻變；他們慣踩山溝泥土和山林積雪的雙腳，歷經了夢幻傳奇的人生經歷。

這批我在一九七九年底見識的通化滑雪選手，於一九八○年三月返歸吉林省。當他們從長春站貴賓出口閃現時，身穿色彩鮮豔的高級羽絨滑雪服，揹著世界名牌運動包的光彩照人打扮，宛若海外華僑驟現眼前，看起來可比當時北京那波裝相時髦的「業餘華僑」神氣多了。這批神速地見過大世面的年輕人，旋即被前來迎接的官員們簇擁著鑽進汽車揚長而去。目睹他們形象突變，比較兩個月前在雪鄉通化給他們拍照時的素樸相貌，似乎唯有那副紅臉蛋還似曾相識。