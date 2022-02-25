《老物件情懷》兒子送的禮物

兒子送的禮物，有鋼琴圖樣的小錢包和有貝多芬封面的茶墊盒。

我家兒子個性沉默寡言，很少說出內心話；四年多前，他沒有告訴家人，單槍匹馬飛到德國 應徵一份工作，到了那裡對方才知道他不會德語。雖然結局可想而知，此後他已萌生到歐洲逐夢的想法。

數月後，付清學貸、車貸，兒子辭去工作，回家待了一個暑假。九月初勞工節的前兩周，他告訴我們要去歐洲看看，由於事出突然，我幾乎無法接受，更在他啟程前赴機場 那天，忍不住崩潰痛哭，要求他安頓後寄一些住處相片給我們看看。

到了德國，他也真的寄來了住處相片，非常簡單的陳設，有書桌、床和衣櫥。除了上德文課，他也試著找工作，九十天後，簽證 到期他要回美國。在家待了三周，一月馬丁路德紀念日那天他又飛往歐洲，這次他選擇了比利時，在布魯塞爾落腳。

同樣地，他一邊學法文，一邊找工作。三個月後，他說找到工作了，需要變更簽證，也要我在美國幫他辦一些文件寄去，包括所謂的警局證明之類，我們暗自高興。過了一年，他有了一周的假期，就飛回美國。

經過談話，我們才瞭解他的工作地點在魯汶（Luvern），一個在國際機場東邊的城市。每天早上他搭火車通勤，加上轉車，一趟車程要花四十五分鐘，小公司只有七、八名員工。其後那一年裡，大女兒、我和小女兒都找機會去布魯塞爾探望兒子，沒多久，他說換了一家公司工作。

兒子很少買東西給我，有一年他送了我一個有鋼琴圖樣的小錢包，深獲我喜愛；又有一回，他帶回有貝多芬封面的茶墊盒，內有鋼琴、小提琴等圖樣，都是他精心挑選的禮物，價錢不高，卻都合愛彈奏古典音樂老媽的口味。

疫情爆發後，有兩年時間我們無法見面，終於打了疫苗，睽違兩年的兒子返回美國，相聚的時間是短暫的。回到歐洲，他又去了柏林註冊學習，託在家工作之便，他也找機會修習網路課程。

兒子繼續學習德文和實用課程，看起來，他的夢想是有一天在德國找到工作，我祝福他能早日如願。