幾天後，我與父親再來小圩途經打鐵鋪。不等我開口，張師傅趁著打鐵間隙教我吟唱元朝詩人馬鈺的「踏雲行· 贈駱進道先為鐵匠」：「跳出紅爐，身無燒烙。水雲游歷非流落。晨昏調弄自然琴，清清滋味勝酥酪。逗引靈童，常交歡樂。八渠流水成瓔珞。兀誰占得此家風，知新進道長安樂。」

此詩膾炙人口，流傳甚廣，深受廣大古詩詞愛好者喜愛和推崇。由此，我牢牢記下張師傅先後教我的兩首古詩詞。我認為，古詩詞與打鐵內涵是否相關不要緊，重要的是屬於我童年時代、真正有意義的「打鐵歌」。

何謂傳奇？好些村人說，由河邊「打鐵張」打製的各種家用、農用用具就似現實生活中的傳奇。好些人惦念地說，平時愛說買東西要買質量特優的，張家父子做的家庭用的、農用的鐵製品歸於特優產品。一句話，就是對「打鐵張」的最好評語。

小圩住著我一位忘年交，他叫福伯，每次我返鄉去小圩都會登門探望。與老先生走入廚房，他拿起砧板的那把菜刀比畫著說：「手裡這菜刀，跟我跟了幾十年，仍是嶄新鋒利，現在很難買到這樣好用的菜刀。」

另一位年長者滿叔讚不絕口地說：「打鐵張打出來的各種用具經久耐用，常用常新，用上一、二十年不出奇。單說菜刀吧，如今超市商場賣的菜刀標榜便宜好用，很可惜使用時間都不長，與打鐵張的菜刀沒得比。」

日月更替，物轉星移，九○年代初，由於保護小河免受廢水汙染，還有避免打鐵噪音擾民，打鐵鋪關門了。這一來，古遠的打鐵技藝淡出了人們的視野。

小圩人說，打鐵鋪關門那天，張家父子委託書法家在門前牆上張貼一幅告示，大意如下：「每個人都要學會愛護環境，講求環保意識，打鐵鋪該關門就得關門，希望大家走在小圩不用再聽刺耳打鐵聲，放開心情，悠然自得，走在小圩購買好東西。」這告示通俗易懂，說出了張家父子豁達大度的心聲。

這回我一次次在河邊眺望尋覓，高立先生問我：「是不是想找張師傅父子？」

我心急地問：「張師傅與張哥哥在哪？」高立先生告訴我，張師傅退休 多年了，河邊打鐵鋪關店後，張哥哥「走下商海」自謀職業，由他創辦的大型民營機械製造公司，產品暢銷歐美國家。最重要的是，張家父子都是小城市榜上有名的慈善家。

我喜出望外，得到張師傅父子的手機 號碼，與高立先生立即趕往拜訪他們。一路上，我心中有計畫，先聽張師傅吟誦「打鐵歌」，再聽張哥哥講一講這些年他的創業故事。

高立先生笑說：「你一說，我聽到了當年打鐵的叮叮噹噹之聲。」我也笑著說：「我說呢，小圩河邊打鐵之聲，這是恆久不散的、激越昂揚的故土回音，對不對？」高立先生點點頭說：「這幾個字概括得有韻味。」

我又一次回望升騰過無數煙火的「打鐵張」店鋪位置，放鬆心結地說一聲再見。

時光漸行漸遠，隨之科技的飛躍，如果能將打鐵舊物逐一收入博物館 ，讓後人得以瀏覽前輩勞動珍存的物件，該多好。

➤➤➤回望打鐵鋪（上）

➤➤➤回望打鐵鋪（中）