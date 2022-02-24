年前，康樂老人活動中心送來了兩盒年糕，紅艷艷的外包裝上，畫一隻正在放鞭炮的卡通虎，一看頓覺年味撲面而來。

六十年前，蒸年糕是過年的一個重要環節，不僅寓意好（年年高升），在物質匱乏的年代，還是我們這些孩子嚥著口水、掐著手指期盼的美食 。

福州人稱蒸年糕為「炊糖粿」，祭灶的前一晚，母親就會囑咐說：「今晚都早些睡，明天要早起磨米漿。」幾個兄妹自然心領神會，異口同聲地回答：「曉嘞。」

我是家中長子，下面弟妹五個，真正能幫上忙的只有我和二妹，其他的年紀尚幼小，踮起腳連石磨的推把都碰不著。自知重任在肩，一想到冒著熱氣的糖粿，竟激動得一夜都睡不著；第二天，天剛矇矇亮，便傳來母親吆喝起床的聲音。

我們家第一個開磨，其他族人只好排隊等候。我知道，那天的石磨從清晨咿咿呀呀地磨到深夜，等到最後一個磨完時，我家的糖粿也已熱騰騰地出爐了。

那飄散在空氣中的甜味，讓我們兄妹們的味蕾大受刺激，終於小妹妹按捺不住，伸出食指點了一下尚未冷卻的糖粿；她被燙得哇哇直叫，眼淚都流下來，但是仍破涕為笑，啜著指頭說：「真甜。」

母親是操持家務的好手，以勤儉幹練著稱。她的節儉近乎摳門，會把買回來的豬肉切成幾大塊，撒上粗鹽在熱鍋中翻炒，直到微微泛黃，和鹽一起趁熱裝甕醃藏；每次煮湯時，取出一小塊切成絲，拌以幾許酸菜乾，便是一碗油香爽口的美食。這樣買回來的肉，經她巧手處理，往往都要吃上大半年。

對於年糕，母親自有一套「獨特」的保存方法。她會給每人切上一小塊解饞，然後就將年糕放在竹籃裡「束之高閣」，也就是掛在小孩無法拿到的房梁下，我們只好眼巴巴地望「梁」興嘆。

有一天，母親跟幾個鄉親挑著柴火到山外小鎮去販賣，往返三十里山路，怎麼也要一日時辰。中午，父親從梯田回來吃午飯。父親最是老實巴交，用母親的話說是「三鋤頭刨不出一個悶屁」，但心也特軟，有事好相求。二妹機靈，向父親撒嬌：「爸，我們好想吃糖粿。」我和幾個弟妹也趁機附和。

果然，父親望著我們一臉的饞相，心軟了，搬了張凳子站上去，取下裝年糕的籃子。手起刀落，我們趁機大快朵頤之後，年糕也已失去了「半壁江山」；沒想到，卻由此引發一場「暴風驟雨」。

山村的冬天，天黑得特別快。母親從鎮上回來，已是日落西山。以往每到這時候，我們兄妹都會站在門口翹首張望，因為平時從鎮上回來的父母親，都會買些諸如光餅、麻花之類的零食。也許是趁母親不在時吃了年糕，心中有愧吧，那天竟不敢在門口迎候，這一反常現象，馬上引起母親的懷疑。兩間土坯房，巴掌大的地方，沒有什麼能瞞得了她銳利的目光；果然，不一會兒她便發現了失去「半壁江山」的年糕。

「都給我過來。」母親聲調不高，但我們聽了就跟打雷似的，你看我，我看你，擠擠歪歪地站到母親面前，「說，你們是怎麼拿到的？」我們都沒有吭聲。

「是不是凳子墊凳子爬上去的？天哪，那要是從上面跌下來，可怎麼好呀。」母親拉過站在最前面的小妹，「妳說，有沒有誰摔了？」小妹低垂著眼皮，搖了搖頭。

母親鬆了一口氣，語調又高了起來：「那你們是怎麼拿到年糕的，說。」

我們依然不吭聲，但心裡都眀白，千萬別供出爸爸。母親將目光投向我，溫和地說：「你是大哥哥，你來說。」

母親的溫和，我一點也不奇怪。聽母親說過，我不滿周歲就被送到鎮上的外婆家，外婆也特別寵我，以致我將外婆家當成自己的家了。唯有逢年過節，父母親才會將我接回家，從某種意義上說，弟妹們都把我當成「客人」。我心想：母親對客人應該不會怎樣吧，索性就將這事擔承下來。待我正要開口，二妹搶先說道：「這事是我挑頭的。」

二妹素來伶牙俐齒，接著她就自圓其說地編了一套。二妹說她嘴饞了，如何拖過吃飯的小方桌，在上面疊了把大椅子，再在椅上疊張小凳子。

二妹說得跟真似的，把我聽得一楞一楞的。事後她告訴我，她是怕我口吐真言，把爸爸給供出來。「好，既然是妳幹的，那就受罰吧。從明天起家裡所有髒衣服都由妳洗了。」母親最後決定。沒料到二妹臉上卻露出笑意，滿口應承下來，好像接受的不是懲罰，而是嘉獎。

「還是罰我吧。」朦朧昏黃的油燈光裡，傳來一句悶悶的話音。我們都楞住了，父親早不回晚不回，偏偏這時候回來了。二妹的一番心思全打水漂了。

毫無疑問，母親將所有的氣憤都撒向父親，「好啊，就你會疼孩子是不是？不當家哪知柴米貴呀？」後來，我漸漸聽出來了，作為家庭主婦的母親，要操持一家吃喝用度，對年糕自有安排。到了正月家裡口糧接濟不上時，年糕就可派上用場，湊合著度日。

後來我慢慢長大，特別理解母親的吝嗇與摳門。在那物質匱乏的歲月，人性的美德總是被生活的艱難壓迫著，持家不容易啊。