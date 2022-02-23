《老照片說故事》單純年代

一九七七年，西安市第九十四中初一三班的教室。

透過微信 ，輾轉聯繫上一名初中男同學，他發來幾張一九七七年西安市第九十四中初一三班教室的照片。那時他還是個脖子上常掛著照相機的小男生。

我們剛上初中時，十年文革剛結束，學校老師還不習慣教學，學生也不習慣坐課堂，學校缺乏學習風氣。每學期開學，學校不斷地安排我們去學工學農學軍，分派學生到附近工廠、村莊和軍隊勞動鍛鍊。十幾歲的孩子們心都野了，當了一個月工農兵再回到學校根本坐不住，哪有心思學習上課？男生一下課就聚在一起換郵票，女生則交流如何勾織毛線。

我們班主任姓林，一個工農兵大學生，二十多歲的農村姑娘。直到現在我還記得她的模樣，個頭不高，紮著兩個短辮子，一雙大大的眼睛忽閃忽閃。林老師的臉蛋有些高原紅，在不化妝的年代裡還真好看，像一道風景。

那年，剛結婚一年的她挺著大肚子，穿著又寬又長的軍褲，褲腿捲了幾圈，男式軍褲的前扣被勉強繫住，一副窩裡窩囊的樣子。那時候在中國，孕婦沒有漂亮的孕婦裝可穿，只好穿男人的褲子將就了。

有一次，她講課時突然用粉筆頭對準班上中排一個男生丟去，正好彈在男孩額頭上，那個準度令我有種莫名的激動。隨之而來的就是一句農村罵人的話：「你羞你個先人呢，你媽送你來上學，你幹啥呢！」 大家扭頭一看，那男生正趴在教室走道的地上蹦彈球，下課後他被老師留下，帶到老師家談話。

那個調皮的小男生外號「卷毛」，長著一頭卷髮，住在回民街，皮膚白淨，一張混血兒的臉。自那次以後，卷毛就經常被老師叫到家裡搬蜂窩煤，幹些體力活。後來這名同學跟老師混熟，幾乎成了乾兒子，上課再也不好意思搗亂了。

對年輕老師在課堂上用粉筆砸人、罵人的作法，我們一直當笑話來談，也覺得林老師是為學生好。那時候的老師、學生都一樣單純，單純地過於執著。

當年，我的字寫得還算端正，又偏愛文科，一周換一次的黑板報就有大量的工作要做，周三半天課，下午幾個同學留下來，商量著板報的內容。有意思的是，一起辦板報的男女生之間，彼此還不好意思說話，默契在沉默中形成。

看到樓道照片，突然想起一九七六年九月九日毛主席逝世那天，有個男生在教室樓道大聲疾呼：「同學們都別活蹦亂跳了，毛主席逝世了。」多麼單純的年代啊。