疫情 蔓延許久，鎮日隔離在家，心緒不免惶惶。驀然回首，旅居異國他鄉已廿載，這是今後我們可以安身立命、頤養天年之所嗎？難忘台北城中區徐州路的故里。

一九四九年內戰延燒，父親隨國民政府自青島遷台，母親因大腹便便不能同行，爺奶要我們一起返回半島東端的老家。向來溫良賢淑的母親頭一次抗拒：抗戰八年的生離，不能重演。母親褓抱提攜著我們三姊妹，萬里追夫，搭船到香港後輾轉到台。

因著母親的堅強執著，我們逃離戰亂，倖免於文革鬥爭，躲過了半世紀的生離慘劇。到台後家中還添了兩壯丁，這是母親最大的欣慰。我們五姊弟在太平的日子中成長、受教育 、成家立業，這在亂世中何其有幸。

位於徐州路的巷弄裡，原本雙併的日式警局宿舍，兩戶住進了四家，我們住後半。空間狹隘，起居作息都在榻榻米上，冬暖而夏不太熱；兩面有院落，孩子玩耍活動，母親洗衣晾曬、栽種花木；還曾歡欣地採摘木瓜、香蕉，賞過曇花夜綻。

有些個年頭，父母依牆搭建大雞籠，來亨、蘆花都有，雞蛋則送請雜貨舖代銷，以貼補我們的學雜費。孩子日漸成長，空間不足，就逐步擴建：側院搭出簡陋的廚房，隔些年頭再擴大成餐廳；長大後，後院也擴建成客廳。活動的空間有了，院子則成了過道。

徐州路是文教區，路頭是台大醫學院，路底是法商學院，其間有開南商工；平行的仁愛路上有東門國小，是我們姊弟們的母校；橫向的上海路（後更名為林森南路）有成功高中、泰北女高；杭州南路上則有台北高商（改制為商專，現今的商大）、金甌高職。四周有許多學府環繞。

短短的徐州路，更有些獨一無二之處，當年路面雖寬敞，但多年來都是有砂礫的瀝青路面，不像周遭的柏油路。雖然四周公車路線很多，但沒有任何公車經過，沒有店鋪。除了少數住宅，其中「市長公館」座落其間，我們不曾遇過黑頭車進出，卻曾多次以口哨與牆裡的孔雀相呼應。據說，就因為這緣故，它始終低調沉寂，彷彿是化外之地。

絕無僅有的是，它曾潤育出三位市長、三任總統。而在我們的記憶裡，最光鮮的還是雙十閱兵，坦克車、數十輛巨型戰車、英武的裝甲部隊會提前進駐（因為不妨礙交通），那是孩子們最驕傲最興奮的時刻。

我們斜行的十八巷，對著一個廣闊的草場，是孩子們的天堂。寒暑假的下午，大家呼朋引伴，女孩踢毽子、跳房子、扮家家酒；男孩打彈珠、玩尪仔標或自製的竹蜻蜓、竹槍。天寬地寬，在大榕樹下，清風吹拂中，一群群蹲著趴著，各得其樂，一片祥和，待炊煙四起時就自動散去。

多年後，長長的圍牆築起，草場回歸了法學院，再經過時不免悵然，追念那段逝去的童年，不曾富足卻溫飽有餘，溫馨快樂，正如熟悉的歌謠：「我的家庭真可愛，整潔美滿又安康。」童年點滴往事，還常在我們的Line中出現。

廿多年後，因為工作、結婚，我離開了徐州路；又十載過去，弟妹學成，先後就業 ，宿舍更老舊了，父母決定遷居。已華髮皓首的他們搬遷到了市區邊緣的內湖，新建的公寓，地板光潔、窗明几淨，頤養天年。

徐州路還成就了幾段姻緣。大姊在醫學院附設的護校念書，在台大醫院任職，有緣與醫師姊夫成佳偶。開南商工旁那幢花園洋房，曾是我們夢中的城堡，十多年後，城堡的小公主與杭州南路將軍府的公子結為連理。再過廿餘年，他們的二公子成了我們的快婿；我們兩代就有七口是東門國小校友。

真是難忘徐州路故里。