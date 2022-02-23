張師傅看到我們進店，放下手上的錘子，笑瞇瞇對我說：「孩子你快要上學了嗎？好吧，今天我張師傅現場打鐵，先讓你學個成語。」他指指那塊鐵團說，「我剛才拿起燒紅燒熱的鐵塊用力捶打，這個成語叫趁熱打鐵。記住了？」他說：「要保證爐火燒得勻稱，就要學會觀察和掌握好火候。」

在一旁的父親說：「打鐵是一門技藝，前後歷經千錘百煉，又有個成語叫百煉成鋼。」他做動作、打手勢說，「看看，一把菜刀就要不斷地燒製，至少捶打二十多次。」我專注傾聽，再看張師傅父子，他們臉上都是燙傷火傷，不用說全身也一定傷痕累累。

每次與父親來到打鐵鋪，張師傅熱情招呼，快步走下河邊捧水洗把臉，走向門前那口大鐵鍋，伸手揭開鍋蓋，一團熱騰騰香氣升起來。張師傅指住大鐵鍋中的大條番薯，含著笑意說：「這鍋番薯剛好煲熟，別客氣，嘗嘗新鮮番薯。」我父親阻止我，婉拒說：「哪好意思，我們吃了，張師傅和張哥哥豈不是要餓肚子？」

張師傅樂樂地說：「哪會呢，你們儘管吃個夠。」他見我不動手，索性拿起幾條番薯放進碟子，再塞進我手裡說，「番薯趁熱好吃，吃飽了回家認真讀書去。」

我扭過頭瞧瞧父親，父親揚揚手說：「謝謝張師傅有心。」他在碟子拿起一條番薯。我喜滋滋掰開番薯皮，嘗一口，番薯香甜，甜入心底。

過不久，午間，我跟父親又一次走入小圩打鐵鋪，張哥哥不在店內。也許張師傅過於勞累，坐在門前那張長板凳，懶洋洋倚在牆上打呼嚕。父親將手指頭捂著嘴巴，示意我不要干擾張師傅休息。我點點頭，輕手輕腳離開。沒想到，小小動靜驚醒了張師傅，他攤開雙手伸伸懶腰，指指走向門前那口大鐵鍋說：「打鐵久了，有些疲憊，瞇一會，我又是精神奕奕了。別急離開，番薯煲熟了，吃幾條番薯再走。」

說了這句話，他又走近河邊捧水洗臉，回來後笑吟吟對我說：「好孩子，早幾天我教你講成語沒忘記吧？今日張師傅在你爸爸面前班門弄斧一回，教你唱幾首多少與打鐵有關的古詩詞，好不好？」

我回過頭望望父親說：「張師傅說，要教我唱與打鐵有關的古詩詞。」我父親年輕時上過幾年私塾，酷愛古詩詞。他逗樂地說：「人們常言臥虎藏龍，張師傅屬於其中人才之一。孩子，你得要趁機會跟張師傅學習。」他沒有遮掩地說，「說起來，與打鐵有關的古詩詞我很少接觸，我想聽一聽。」

張師傅伸手拿開一把錘子，轉而盯住火爐，他很認真且謙虛地說：「在你面前哪敢說學習。說到背古詩，我不一定背得準確，要是背錯了或背漏了，由你更正行不行？」他強調地又說，「講真的，教導孩子們就得講求謹小慎微，免得以訛傳訛，誤導孩子。」

我父親笑說：「張師傅過分謙虛了，說到念詩，我們更該多交流學習。」

張師傅抬手抹抹臉，他清清喉嚨，凝視火爐吟道：「爐火照天地，紅星亂紫煙。赧郎明月夜， 歌曲動寒川。」

他說一句，我學一句。古詩中好些文字晦澀難懂，怎麼背誦都沒法子記下來。張師傅很有耐心，逐文逐字解釋。晚上，父親藉著灰暗的煤油燈逐字逐句教我。

我父親說，張師傅吟詠的詩句，來自唐代大詩人李白的「秋浦歌」（其十四），本意是說，冶煉的爐火照徹天地，火星 四射，紫煙升騰。在明月當空的那個夜晚，爐火熊熊，映紅了正在打鐵的年輕人臉上。一群年輕人邊打鐵邊歌唱，歌聲悅耳嘹亮，使寒冷山川受到了震動。

➤➤➤回望打鐵鋪（上）

➤➤➤回望打鐵鋪（下）