《老照片說故事》溜冰冠軍六姨

溜冰冠軍六姨。

一九八六年我從美回台照顧病危的父親，天天跑榮總，焦慮憂鬱，所以當李祖原打電話約我，「林海音請客，妳也有份。」我聽了真是又驚又喜。

林海音阿姨學識淵博，飯桌上侃侃而談，風趣幽默，她的夫婿何凡則一言不發。不知話題何時轉到溜冰，何凡忽然興致勃勃打開了話匣子，「我們那時哪有溜冰場，大家都在湖上練習，每人選一角落，練習各種動作，每天上學前就在那裡苦練，一大早，可冷了。」

我聽了就回說，「我媽媽和她的妹妹小時候住北京 ，都溜冰，常常去北海溜。」何凡高興地說：「北海！就是北海！一個公園裡的湖，挺大的，冬天結冰，正好溜冰，妳媽媽和阿姨叫什麼名字，說不定認識。」「蕭淑貞，蕭淑芳，蕭淑莊。」「哦，蕭淑莊，我認識，北京花式溜冰冠軍。」我聽了瞠目結舌，世間那有這麼巧的事，「那麼您呢，也是北京溜冰冠軍嗎？」「我是河北溜冰冠軍。」何凡輕描淡寫的說．「哇，了不起！」剎那間，大家眼中都充滿了敬意。

幾年前北京的表弟寄來一則一九二九年報上的頭版新聞，報紙在北京圖書館 存檔至今，不知何故，舊聞成了新聞。

發黃紙上，當年的冰上嘉年華會又歷歷在目，多位打扮時髦的年輕女孩正在溜冰，而我的兩位阿姨也在裡面，那年五姨十八歲，六姨十五歲。

五姨喜歡畫畫，溜了一會兒，就坐在湖旁畫起畫來。六姨一身運動細胞，每天一大早在湖上同教練勤練花式溜冰技能，終於修成正果，拿到北京花式溜冰冠軍，而後更上一層樓，去讀了體育系。

小時候我最愛六姨，她對孩子講話總是細聲細氣，平起平坐，沒有長輩高高在上的態度。她給我看她得到的獎牌，一面又一面，上面的圖案好美，我愛不釋手。記得那時她對我說：「妳長大，也去爭取拿到獎牌。」

我不才，始終與獎牌無緣。