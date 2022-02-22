「吳老師，妳看，那裡一棵樹，開花了。」「毛葉山櫻花，薔薇科櫻屬，山櫻花的變種，土生土長的中國花。」不用細看，畢業於園林系的吳老師扶扶眼鏡，肯定地說。

正月，貪玩的我們，約上初中時的班主任吳老師，開車來到郊區山林，尋找馬蘭頭、鼠麴草和薺菜等野菜。江南立春，春天姍姍來遲，山野空寂，花開得極少；絕大部分林木還蜷縮在暖陽冬眠，沒有春天的氣息，讓人有些失望。

「走，我們去樹下拍幾張照片。」吳老師的女兒歡歡開朗活潑，拉著我去樹下拍抖音。歡歡與我們不陌生，小時候大家經常在一起，現在於武漢 讀研，是個非常漂亮的女孩子。吳老師常說，歡歡像她爸爸。

歡歡三歲時，她爸爸開出租車 發生嚴重的車禍 ，永遠離開了她和吳老師。

走進樹林，毛葉山櫻花開得不多，更多含苞待放的花蕾排列在樹枝上。粉白色的花瓣雖然碎小，但在空疏的樹林中「萬木皆未秀，一林先含春」，於寂靜中顯現出它的不凡。毛葉山櫻花五片花瓣，簡約而單純，它在靜謐極寒的冰雪裡醞釀花朵，不去喧囂的陽春三月與萬花爭艷；就像人一樣，注重自己的精神世界，不喜歡隨波逐流，也不祈求別人的理解，於清淨自然中堅守自我本色。

我們都曾是吳老師的學生，現在像家人一樣，無話不談。一個男生突然開口問：「吳老師，歡歡在武漢，您一個人生活多有不便，沒有考慮過再組建一個家庭嗎？」

吳老師笑而不語，沒有回答男生的話。

男生又執著地說，「我的意思是，人生在世，不必太執著於過往，不嘗試，怎麼知道未來會更好呢。」

「是的，每個人都有追求幸福的自由，不過我只遵從自己的內心。」吳老師沒有把男生當外人，我們都豎著耳朵。「就像眼前的櫻花，它只在毛葉山櫻樹上開花，不會去別的樹上開花。歡歡爸爸就是我的樹，樹都不在了，何處開花？」

我忽然想起席慕蓉的詩「一棵開花的樹」：「陽光下慎重地開滿了花，朵朵都是我前世的盼望。」愛如花，擇木而開。這一刻，我相信了世間的愛情，它可以超越時間，今生今世只愛一人。