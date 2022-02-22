我的老家，在中國粵港澳大灣區 的一座小城，距今已有兩百多年出洋史。自從旅居海外，走在唐人街時偶爾有人問我，對故鄉最深刻的存念為何？那會兒，我面前依稀出現一條小圩，耳邊彷若回響打鐵聲，那是歲月留下的烙痕，更是鄉情大地贈送給我最深刻的依戀。

故鄉的小圩中心，一幢幢兩排對向的或三層或兩層商鋪，構成了一條大概三百多米的小街，正中間位置約有二十餘米空地。面街樓下開辦雜貨店、缸瓦店、五金店、理髮店等，某些寬大商鋪的二樓也闢出小茶樓。三樓多數用作家庭住宿。

小圩建築最興盛之時在上世紀二、三○年代，那時，漂泊異國他鄉的本地華僑經長年累月艱苦奮鬥後，蘊藏在心中強烈的「衣錦還鄉」、「落葉歸根」情結，使他們親自或託人匯錢返鄉修建商鋪、房屋，自然而然形成了小圩。

走近小圩，記憶中的殘舊商鋪，或重建或修葺一新。一陣陣童音飄過來，望見一群小孩在小河淺水處嬉戲；這時，似乎聽見清脆的打鐵聲，我邊想邊抬頭尋找：「小河邊的打鐵張在哪？」

陪我在河邊慢行的村中伙伴高立先生，來回注目小圩好幾遍，笑著說：「都什麼時候了，小圩哪裡還有打鐵張？打鐵鋪早已改作了手機 店。」

上世紀七○年代中葉，童年時的我住在離小圩大概兩里路遠的村子，父親時常帶我趕圩集。緊貼河邊的打鐵鋪，門前上端掛有一塊方形小木牌，上寫「打鐵張」黑色毛筆大字。可別小看這幾字，書法 落筆蒼勁有力，即便過了很多年，我總覺得十分耐看。

印象中，打鐵鋪很早就開門了，打鐵鋪是一對父子經營。父親年近五十歲，人稱張師傅，他兒子小張二十歲上下，我叫他張哥哥。我父親與張師傅很熟，每次途經打鐵鋪，看見張師傅歇息，少不了走進去與他閒話家常。

打鐵鋪門口擺有一個大鐵鍋，備有煲熟的番薯、木薯或玉米；張師傅說，打鐵是力氣活，出汗多，容易饑腸轆轆，番薯、木薯、玉米適合充饑。

據說，張師傅的祖上是讀書人，曾在京城任職。後來因各種原因，不得已隱姓埋名，一路南下，最後在小圩落地扎根，依靠打鐵鋪過日子。雖說家境破落，但傳下了誦讀古詩詞家風，就算到了張師傅這一代，每天儘管大多時間忙於打鐵，只要閒下來，少不了吟詩作對。

五○年代，恰逢中國對農業、手工業和資本主義工商業進行社會主義改造，打鐵鋪也按規定公私合營，改由集體所有製，張師傅成了領取薪水的工人。

有人走進打鐵鋪，偶然間舊事重提說：「張師傅，這可是你家老祖宗物業了，交公有點可惜了？」

張師傅卻毫不在意，只是指著打鐵鋪門前的小木牌說到：「看看大城市或小城鎮，那些私人大公司大物業，一夜之間不都是公私合營，我打鐵鋪又算什麼？讓我做回老祖宗教下的老本行，每天三餐一宿過得安穩就對了。」

小圩以及方圓一帶的村人，使用的各種家庭用具與農具，大多在「打鐵張」訂製。認識張師傅與張哥哥的人，都說張哥哥人聰明，上進心強，在校讀書成績優秀。一次在打鐵鋪，無意中聽到張師傅與我父親閒聊，張師傅唉聲嘆氣，說家庭成分不好，致使耽誤了兒子前途。

在當年，各種因素使張哥哥沒機會進入大學，有人替張哥哥感到惋惜。不過張哥哥很樂觀，非但不會垂頭喪氣，反倒開解同情的人。他滿有道理地說：「七十二行，行行出狀元。我有打鐵手藝，走到哪兒都不怕沒飯吃。」

應該是長期打鐵受到爐火的火熏煙燎，張師傅渾身、特別是臉上籠罩一層黑糊。他個子瘦小，看去結實有力。打鐵錘在他手上，好像不用花費多少力氣，上下舞動快得令人眼花繚亂，輕易將堅硬鐵塊錘打成方、圓、長、扁、尖等形狀，形成菜刀、鍋鏟、剪刀等家庭生活用具，以及犁耙、鋤頭、鐮刀等農田用具。

第一次走進「打鐵張」，眼前所見的張師傅，用圍巾緊繫上身，站在火爐前揮錘打鐵。他左手夾起一塊燒得通紅的鐵團，置於齊腰高的打鐵樁，右手抓錘一錘接一錘砸在鐵團。張哥哥負責拉風箱，爐火熊熊噴出火苗，更見炙熱的火花四處飛濺，濺到張師傅父子身上。

我心驚肉跳，眼睛幾乎不敢眨動。大汗淋漓的張師傅父子根本不當一回事，如此這般來回反覆輪錘數十下，夾起那塊錘得扁黑的鐵團扔入爐旁的水池；只聽「哧溜」一聲，一股熏人的濃煙翻滾升起來，聚成一團尾巴的，順著窗口疾速衝出小河方向，很快消散了。

➤➤➤回望打鐵鋪（中）

➤➤➤回望打鐵鋪（下）