《老物件情懷》婆婆的鑽戒

婆婆留下的鑽石戒指，作者替換成適合尺寸的指環。

我的婆婆二十年前瀟灑辭世時，身無長物，手尾物品僅餘她貼身佩戴的項鍊和一枚鑽石戒指，陪她走過風霜雨雪，雖蒙塵埃卻依舊隱隱發亮。整理雜物時還意外看到了鑽戒保證書，泛黃斑駁的紙張註明這是一克拉鑽戒，購於一九七一年，位於台北市衡陽路的「慎昌銀樓」。保證書背面尚有手寫筆跡：「換大照原價，收回打九折。」

先生是獨子，我當時順水推舟承接了這枚戒指。那年返鄉探親時，我們特意逛至衡陽路，只見「慎昌眼鏡公司」矗立街頭，卻找不著「慎昌銀樓」的蹤影，想必已銷聲匿跡。我隨後將戒指送去巷口銀樓，請店家洗滌過往歲月的痕跡，再替換成適合我尺寸的指環。

婆婆曾經提過，當年和公公變賣家產移民美國時，聽聞鑽石可以保值，於是秉著勇於冒險的性格，投下那時堪稱大手筆的新台幣五萬元，買進這枚戒指。婆婆在世時從不搽脂抹粉，服裝多是灰藍色調，頭一回瞥見婆婆帶著鑽戒我還頗為驚豔，如此淡泊裝扮的她，顯然也難以抗拒鑽石閃耀的吸引力。

那些年看她戴鑽戒，總故意把鑽石翻轉至手掌心，手背乍看之下就只是一圈不起眼的白金指環。婆婆自有一番道理：他們住在紐約皇后區，又經常出入中國城，避免招惹宵小覬覦，還是手掌不露「亮」，謹慎為上。

爾後公婆退休 準備遷移至新澤西州 大西洋城時，婆婆喜好悠遊賭場，為了「超前部署」攢些資本，還專程去中國城銀樓評估，是否可以收購這枚頗有歷史的鑽戒？沒想到商家們「不識貨」，僅願意開價美金一千元，婆婆的投資 美夢當場就粉碎了；她一氣之下也就不願意脫手而保留至今，無巧不巧讓媳婦得利，於是我的手指上平添熠熠光輝。

遙想我結婚時，僅以白金戒指和黃金首飾為主，鑽戒是奢華之物，有則錦上添花，無則理所當然。來到標榜「鑽石是女人最好的朋友」的國度後，這才發現黃金非主流，K金或銀飾更受歡迎，而鑽石更是蔚為時尚與亮麗的婚姻見證精品。三不五時，我也曾琢磨是否該入境隨俗「犒賞」自己一枚鑽戒，當婆婆的鑽戒無預警地來到我的手上，倒是應對了那優雅的廣告詞語：鑽石恆久遠，一顆永流傳。

那些年在職場上奔波，我戴著鑽戒，搭配上班服飾，頗感兩相宜。退休後專任全職「煮」婦，暫且束之高閣，唯有外出當「貴」婦時，再戴上亮相，自個兒看順眼就好。

凝視這顆鑽石的經典圓形切割，感懷它陪伴我的時光，也念及婆婆在天之靈。歲月悠悠，它以晶瑩剔透、永恆不滅的光澤，傳承了世代更迭，珍貴無價的親情。