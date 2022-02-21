二月二日，大年初二，外孫在加州 的一所私立學校上課時突然嘔吐。學校如臨大敵，全班學生及任課教師立即在學校用家用檢測 包作了測試（聽說結果都是陰性），還在第一時間打電話給我的女婿，要他盡快把孩子接回家裡隔離。

學校強調必須盡快安排在官方認可的檢測機構做檢測，同時必須持有官方認可的陰性檢測證明才能返校。如果檢測結果是陽性的，必須在第一時間通知校方，以便學校採取下一步措施。學校還作出一項我們事後才知道的決定：外孫所在年級的全體學生及學生的家長們都被通知，萬一出現確診病例，全年級立即改上網課。

女婿立即請假趕去學校，同時打電話通知家裡作好隔離準備。女兒家樓上樓下共有四個臥室，都有床和床具。他們也早有預案準備，一旦真的需要，有全套衛浴設備的主臥室就成為隔離間，物質上的準備基本齊全。外孫還沒有到家，女兒就急忙去預約最早的檢測。

我們做外公外婆的也立即打包，準備第兩天一早回自己的家。原來全家還在計畫明後天吃什麼，過年的喜慶氣氛一下子變成愁雲密布。事到臨頭，全家人的心情都沉重。如果不幸染疫，孩子的將來是否會留下後遺症？弄得我這個外公也暗自疑神疑鬼的，一會兒「頭暈」，是不是感染了？一會兒「喉嚨痛」，是不是確診了？

二月三日上午外孫按時去檢測，因為是未成年孩子，分析化驗優先安排，當天中午檢測結果出爐，是陰性。全家這才如釋重負，立即打電話給學校報喜。

二月四日上午外孫回到學校上課，受到英雄般的歡迎，就像航天員返回地球一樣。全校也上下一片輕鬆祥和，教學恢復正常。謝天謝地，平安無事。