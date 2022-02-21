世事多變，國際間的合縱連橫，我非專家，不敢評論。倒是二○二一年有幾十位美軍在台灣，社會議論紛紛，讓我回想起小時候，美軍曾待在台中的舊事。

一九六○年代，我在台中讀小學，每天早上天還沒亮，鄰近的清泉崗機場「轟隆轟隆」震耳的發動機聲中，美軍戰機一隊隊飛往越南 支援越戰，傍晚才又「轟隆轟隆」陸續飛回。那時我還小，只覺噪音擾人，不知越戰打得正熱。

那時台灣還在農業時期，台中市區範圍不大，西區過了柳川已算郊區，向上路兩邊都是稻田，我家住在台中市西區模範街，是市區農村交界處。

美軍進駐清泉崗後，變化最大的是從清泉崗進入台中，大雅路和五權路的交接處，聚集清泉崗放假的、越南來輪休的美國軍人在那裡消費。沒多久，那一帶餐館、酒家、舞廳如雨後春筍般冒出，燈紅酒綠，處處笙歌，繁榮了台中的夜生活，也給樸實民風帶來很大影響。

當時台中市政府在大雅路邊興建國民住宅，老爸腦子動得快，立刻買了一戶，租給不想住在軍營裡的美軍。

「二胖子，一起去收房租。」四兄弟我排行第二，老爸叫我二胖子。每次收租一定拉著我，因為我在學校學過英語。

「我才高中，英文還不行。」和老美說英文沒把握，我不想去。

「初中學三年，夠了，一起去吧。」老爸對我有信心。

租房子的是一名二十多歲的美國白人小伙子，我用學校教的一些英語，加上比手畫腳的肢體語言，居然能溝通。

「二胖子書沒白讀，英文還真行。」老爸誇讚我。

去了幾次，知道他叫史蒂夫，是加州來的空軍轟炸機駕駛員，我和他交上了朋友。大約過了一年，奇怪，有幾次收房租他都不在，老爸拿著備份鑰匙打開他房門，一個紅色大營帳搭在客廳，只有簡單的枕頭軍毯，沒有其他家具，也不見他人影。

又過一個月他還沒出現，老爸說：「壞啦，去越南打仗回不來了。」戰爭年代，多一個人，少一個人，我們不會知道。後來房子租給了別人，再也沒見過史蒂夫。

模範街旁邊是向上路，左轉是美村路，由為美軍顧問蓋的美式新村而得名。美軍新村圍牆圈起一大片，裡面道路整齊，一棟棟美式獨門獨戶建築，棒球場、游泳 池、福利站，社區規畫完整。

小時候好奇，曾從模範街騎腳踏車到美軍新村，腳踏車停在圍牆邊，站上去扒在牆上，伸頭向裡看，好多白人小孩在打棒球，身穿球衣、棒球手套、球棒，都從沒見過。美軍新村，這個對我們來說相當神祕的外國社區，有次因緣際會我曾進去過。

老爸熱情好客，當年河南籍在台軍人都知道。他們年輕，孑然一身，假日沒去處，常來我家作客，有一名清泉崗的空軍飛官是河南老鄉，名叫盧正洋，我們喊他盧叔叔，他帶我們進去過美軍新村。

「我和一個住美軍新村的美軍飛行員熟，想去玩，我放假帶你們去。」有次盧叔叔對我們說。

「太好了，進去能幹什麼？」

「裡面有美軍福利社，可買英文雜誌。」我知道他說的是花花公子英文雜誌，我們那時的禁書。

「只為買本雜誌進去？」

「裡面有游泳池，還可以游泳。」

那是一個豔陽高照，炎熱的周日，盧叔叔休假，我們四兄弟帶著游泳褲，跟他一起去了美軍新村。

他的美國飛行員朋友已等在門口，辦了會客手續，憲兵查了我們證件後放行。進門就是游泳池，金髮碧眼，男男女女，大人小孩在戲水游泳，我們也換了泳褲跳進泳池裡。盧叔叔在販賣處給我們一人買了一罐「可口可樂 」，那時我們最奢侈的飲料是彈珠汽水，易開罐的可口可樂聽過沒見過，更沒喝過。游泳游累了，躺在長椅上休息時，啜一小口可口可樂，看著形形色色的白人，心理的新奇和興奮難以形容。

假日，台中市街上常有三五成群美軍出現，他們逛街採購，偶爾會和店員起爭執，雞同鴨講，無法溝通。我為了練英語會話，常挺身當翻譯。那時我才十幾歲，已知世界之大，學好英文，可走出更寬廣的世界。那是美軍在台中對我觀念上最大的幫助，也影響了我後半生的命運。

越戰是美國二戰後打的時間最久、傷亡人數最多的戰爭。進駐清泉崗的美軍，在一九六八年間，最多時有五千多人，二○二一年末新聞報導在台美軍只有區區幾十位，數量多寡難以相比。直到一九七五年，我大學畢業分發部隊服役，南越淪陷，越戰方中止，清泉崗美軍飛機起降的噪音才靜了下來。隨後中美斷交，一九七九年隸屬美國太平洋空軍的清泉崗空軍基地降下美國國旗，正式關閉，美軍才完全從清泉崗基地撤離。從那之後，台中附近再也看不到美軍蹤影。

如今年過古稀，旅居美國。兩年前，新冠疫情還沒肆虐時，我返台舊地重遊，已看不出當年美軍進駐時的情景。