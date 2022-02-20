上世紀五、六○年代，在我的老家安徽桐城農村，放眼百里，無人不曉李醫師，大家都嘖嘖稱讚他是一名鄉村好醫師。

四○年代李醫師在國民黨 部隊當了將近十年的隨軍醫師；五○年代初，他回到老家後，成為當地縣醫院的一名主治醫師；到了六○年代，不知何種原因，他離開縣醫院，在老家南口公社創辦了一家私人診所，名為「為民診所」。為民診所開張的消息像蒲公英一樣飄向各方，吸引了無數患者前來就診。

為什麼「為民診所」如此受到患者青睞呢？主要是因為李醫師醫術精湛。他在國軍部隊用的是西醫療法，在地方醫院主攻中醫療法；如今，他在自家診所裡則是採用中西醫結合的綜合療法，好多疑難病症都被他一一攻克。

更可貴的是李醫師待人熱忱，視患者如親人。白天他讓前來就診的患者掛號等候，保證當天掛號，當天看診。為此他經常吃不上飯，睡不上覺，甚至夜間有急診病人，他都隨來隨診。記得一九六三年夜裡，我的母親突然頭痛發作，痛得在地上打滾，情急之下，我陪同父親用獨輪手推車推著母親，步行十幾公里趕到為民診所。

當我們到診所門口，只見內外漆黑一片，估計李醫師早已睡了。我們有些不忍心打擾，可是看著母親那麼痛苦，只好硬著頭皮敲門。當李醫師聽見門外有病人時，當即起床開門，細心地為我母親打針用藥，使她病情很快有了好轉；緊接著又給我母親開了三個療程的藥，還不厭其煩地講解服用方法。等李醫師忙完，公雞已叫三遍，東方也呈現魚肚白。

「為民診所」位於農村，整天接觸的患者大多來自貧困家庭，有的拿不出錢來看病，只能欠帳，有的拿著雞蛋 和大米來頂替診費，還有人欠帳無力償還。每當碰到這些情況，李醫師既不拒絕也不冷眼看待，而是照常為他們看診。

如此一名鄉村的好醫師，在文革中卻遭受了不公平待遇。有人說他是舊軍閥，還有人說他開私人診所是復辟資本主義，經常罰他戴高帽子站馬路，進行人身攻擊。不過幸運的是，鄉親們暗中處處保護他，使他並沒受到嚴重的傷害，其間還有人送來一面「鄉村好醫師」的錦旗。

李醫師病逝於八十三歲。他臨終前將診所交給同為醫師的兒子，並囑咐他一定要把為民診所好好地辦下去。我聽說在他下葬那天，人山人海，場面壯觀；直到今天，李醫師還常常被鄉里的老人們所懷念。