令人難以忘卻的是，堂兄陳瓊標在一九四八年曾不辭千辛萬苦，從南洋回到海南鄉下去辦一次冥婚。

講起來有點毛骨悚然，然而事實並非想像那樣。我雖然沒有身臨其境，但是據稱很簡單，只在雙方的老家布置喜慶裝飾，讓當事人跪拜行禮、奉上禮金、辦酒席宴客，報答父老鄉親摯友。這場隆重的迎娶儀式，只為兌現承諾，告慰亡靈，完全沒有駭人的恐怖舉動。

堂兄的指腹為婚是父母戰前在海南島鄉下的承諾，俗稱「送檳榔」。只是因太平洋戰爭，割斷了音信，那麼大的一場戰爭，沒有人能知道何年何月會結束；在萬般無奈情況下，堂兄被迫在南洋與別家女子結婚。誰也沒意料到，戰爭的結束竟然又來得那麼快，悔婚消息傳到淳樸的農家姑娘那裡，悲憤的她竟然以寶貴的生命來祭拜自己的堅貞。她投溪自盡的消息震驚海內外，親友為她的死亡愧疚悲哀。

至於堂兄為何會在南洋娶堂嫂呢？堂嫂有個遠房姊姊被日軍軍官霸占為妾，堂嫂父母害怕也出意外；他們與大伯父熟稔，千方百計地撮合那樁婚事，大伯父一口答應。

堂兄堂嫂之前從未謀面，初次面對面交談、自我介紹時，堂嫂問堂兄的第一句話是：「你過過幾個冬？」那是文謅謅的「你幾歲」的問法，過後談起時，大家當成趣話津津樂道。自那天開始，一切進展順利，那天變成既是相親的日子，又是定親的一天，不久，兩人喜結連理，正式成為夫妻了。

婚後，堂兄發了橫財。堂兄最初在麻坡咖啡 商會擔任推銷員，開車四處去推銷產品，兼售彩票。有一次，開獎前剩下最後幾張彩票，他約了十幾個人合股買下來，也巧，中了三獎，他分到了一部分的錢。

一九四七年底，他同大伯父一起去橡膠園找我父親商借一筆資金，後來在麻坡二馬路四十六號開了金陵茶室，從此他當老闆，我也到那裡半工半讀。

金陵茶室開張正逢其時，麻坡百廢待興，橡膠園紛紛開工，城裡的商店也一家接一家地開起來。每逢節假休息，城裡一片興旺，人潮摩肩接踵，金陵茶室更是高朋滿座，客似雲來。

我父親是膠園二百多人的主管，工友大多是鄉親，堂兄開金陵茶室深得信任，個個來幫襯，還把錢寄存到店裡。膠園工人平時都有儲蓄，沒有地方存放，把錢埋藏在地下，有的被白蟻吃掉了。和平後，有一家來自新加坡 的華僑銀行，但是存錢銀行手續繁雜，取錢還得從鄉下上來，不如把錢存到堂兄店裡，隨時支取省事多了。因此堂兄憑空得到一筆意外的資金可周轉。

堂兄趁機大量進貨囤積，擴大生意，接著又開發蛋糕、冰淇淋和加央（鴨蛋黃麵包塗料）；增購電冰箱，販賣新鮮木瓜、自製薏米冰、龍眼冰、荔枝冰等水果飲料。

到了六○年代，堂兄已經賺得盆滿缽滿。他在麻坡四馬路購置花園洋房、也購買橡膠園、透過在新加坡開會計師樓的兒子投資股市，據稱買賣做得非常大。不過，聽說後來也遭遇慘敗，害得兒子錦雲有一段時期灰頭土臉的，也造成兄弟間齟齬不和。

金陵店中成人伙計只有兩、三個，童工較多，共有五人。我是其一，另有一名叫林波岸的孩子，也十幾歲；還有陳瓊虎，與我相差一、兩歲；再一個是陳毓士，來自雪蘭莪，陳鍾海遠親之子；堂嫂的親弟蒙上新那時也來店裡和我們一起半工半讀。我們這群孩子一起製作鴨蛋加央、冰淇淋、跑腿和洗杯碟等。

堂嫂打理生意很精明，坐在店後，有時從兩邊牆上的鏡子裡觀察每個人的工作態度、收錢和找換的情況，全看到眼裡。她曾逮到過幾個偷錢的伙計，把伙計手中的擦桌布抓住，當眾展示出擦桌布包裹著的錢。偷錢的伙計立即要捲鋪蓋走人，絕不留情。

堂嫂挑選媳婦令人佩服，她的幾個媳婦都是從店員中挑選出來的。先聘請女孩來工作，經過觀察一段時間，確認品性好和能幹；她滿意的，便會安排雙方家長會晤商談，促成兒女婚事，長子錦波、四子錦盛和老么錦州的老婆都是這樣挑選來的。

堂兄堂嫂總共生十個子女， 一個留學澳洲 ，成為在新加坡執業的會計師；一個去跑船，後來落籍丹麥，做餐飲和汽油站生意；一個到海南島發展，開咖啡店；大兒子在芭都芭赫開店賣咖啡和蛋糕；五子在麻坡開外幣找換店和從事種植業，最小兒子留守父業。女兒個個漂亮能幹，婚姻幸福。總之，十個兒女都學會餐飲和蛋糕經營的基本手藝，青出於藍，承傳父母的事業並開枝散葉。

堂嫂曾想過節育，可是在五○年代，節育方法還沒有發明，她嘗試過許多辦法。她聽說吃老鷹的腳爪湯可以不孕，不知從哪弄到十幾隻老鷹的腳爪，吊在二樓後面天井曬太陽；天一熱，綁在繩子上的老鷹腳爪突然繞動起來，在繩子上爬來爬去，像復活一樣，我在後樓小房做功課，看見後嚇個半死。

堂嫂對自己家人呵護有加。如前所述，她弟在店裡半工半讀，讀書回來可使用她房裡的書桌寫功課，而我是在伙計睡的後樓小房間，伏在床上寫功課。堂嫂母親很早就搬來一起住，她父親患嚴重肺癆病，她也接來睡在樓上一段時期，其父的床和我的帆布床靠得很近。後來，我在上海中學健康檢查時，發現右邊肺葉有一顆黑粒，是結疤了的肺結核遺留，終身不消失，所幸沒惡化。

堂兄曾對我父親不公，我父親遇難，他如果真心、全力以赴救援，父親是可以脫險的，也不至於後來被捕，致使我全家遭遇萬劫不復。大馬獨立前，通告離境人員必須返馬，我當時在中國讀書，多次要求協助申請回馬，屢遭拒絕。

堂兄晚年曾做公益，同遠房侄孫陳毓士一起回海南島行善。逢年過節，寄錢到鄉下接濟鄉親，發動大家捐款建造祠堂等，為家鄉瓊海縣萬泉河丹河村鋪路和為村民建自來水到家中，留下好口碑。

堂兄的人生故事，可謂留下許多傳奇。