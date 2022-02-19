《老照片說故事》父親與曇花

爸爸站在曇花下，仰頭看著花笑了。

小學升初中那年暑假，一天下午，鄰居周媽媽前來叩門，和媽媽說：「今晚院子裡曇花會開，歡迎妳帶孩子過來欣賞。」

到了傍晚，屋子裡燠熱難耐，我們吃完飯，站在敞開的大門外納涼，看見隔壁第三戶周媽媽家已經有人進進出出了。我們喚媽媽，也踏著碎石子小路，跟了過去。

天色已暗，水田雜草叢傳來嘰嘰的蟲鳴，和蟈蟈的蛙聲。跨越一條渠道，水溝兩旁土坡上是一簇簇的美人蕉，空氣裡浮著茉莉和玫瑰花的香氣，那時家家戶戶院子還都是竹籬笆，從周媽媽家屋外昏黃門燈下，可以看到人影晃動。

我們孩子站在大人間，看到一棵高大盆景上結有好幾朵白色、長長的、呈橄欖球型狀的花苞。每個人都像朝聖者耐心等候，在耳語和呼吸間，曇花慢慢綻放，最後像一隻飛翔的小鳥，放出淡淡的幽香。

這是難忘的一刻，媽媽知道我們喜歡，不久也買了一盆曇花放在院子。若干年後，從新竹搬去台北，曇花自然也搬了去，放在公寓後面陽台的鐵架上。

又過了幾年，有一晚，我去陽台收取曬乾的衣服，發現唯一的一朵曇花開了，驚喜之餘，返屋取相機。這時爸爸也推開紗門，「爸，我幫您照一張相，」我說。爸爸站在曇花下，「爸，笑一笑」。爸爸仰頭看著花，笑了。這張照片被納入出國行囊，飄洋過海來美國；父親去世多年，想他時翻開相簿，看到這一張照片，那「呵呵」笑聲彷彿仍盪漾在耳邊。