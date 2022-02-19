真的沒有想到，在我身上發生了一件件小誤會，這些小誤會串連起來，並且一直伴隨著我。我出生在上海「紅房子」醫院，當時在上海灘是頗有名氣的洋人所開設的婦產醫院，誤會就從這裡開始。

媽媽回憶，醫生倒拎著濕漉漉、剛離開母體冒著熱氣、兩條小腿夾著小雞雞的我，對著媽媽說：「男孩。」於是護士捧著我去護理，然後媽媽什麼也不記得了。

媽媽第一次餵奶才看清楚我的臉，那是「蠟燭包」裡露出來的一塊心頭肉。不知道是我出生的第幾天，護士打開蠟燭包換尿片，媽媽看見我的小手腕上繞著一個軟軟的圓環，上面寫著嬰兒的出生時間、媽媽的姓名，但就是沒有嬰兒的名字。醫院的規定是誰也不可以摘除這個軟環。

一晃幾年過去，我上小學了，不知為了什麼事與同學爭吵。同學們翻臉不和我玩，說我是撿來的，同學們振振有辭說，醫院起名字的小孩都是撿來的。我一頭霧水，哭著回家問媽媽。

媽媽告訴我：「你是媽媽生的，怎麼會是撿來的？不要聽同學們的話，現在我把你名字的來歷告訴你。你一出生，婦產科護士就必須填寫嬰兒出生登記表，這位護士當然不知道你的名字，就來問我。當時你還沒有起名字，你爸爸遠在德國 ，我就對護士說，『我也不知道，妳就空著，要等孩子的爸爸回來。』」

媽媽不知道洋醫院的規定，必須用英語填寫，而且登記表不能「開天窗」。護士為了既不違反醫院的規定，又不開天窗，就在姓名這一格用英語寫「BLANK」，真是兩全其美。當時這件事對填表的護士算是過去了，然而其實這件事並沒有結束。

媽媽說：「你爸爸收到電報知道他當爸爸了，非常高興，你雖然是一個沒有按照『預產期』出生的孩子，但是母子平安。當你爸爸心急火燎地趕到醫院，也已經是我們必須出院的日子了。」

「你爸爸為我們辦理出醫院的手續，其中有一張你的出生證，在名字這一格寫著『BLANK』，那是醫院工作人員按照你的嬰兒出生登記表填寫的。」而爸爸以為是媽媽給孩子起的名字，爸爸剛從德國回來。滿腦子都是德語，想也沒有想，認為「BLANK」是德語單詞，翻譯成中文「煒」意思也不錯，就這樣就成了我的名字。

「天下真是無巧不成書，就這樣醫院給你起了名字，光憑這一點，你怎麼就是撿來的呢？」媽媽的一番敘述，我越聽越糊塗，我的名字是醫院起的，但是我又不是撿來的。當時的我還不能夠理解媽媽的話，但我完全相信媽媽，那就是我絕對不是撿來的。

真沒有想到，護士小姐的小聰明使我成了醫院起名字的小孩，被同學們認為是撿來的孩子，被孤立，被嘲笑。從小到大，誤會像是我的影子，形影相隨，一直陪伴著我。如今我移居到英語系國家，名字又變回了英語單詞。我的筆名也是從英語翻譯來的——空格。

小誤會連著小誤會，我的名字從護士填表寫的英語單詞，被爸爸誤解成了德語單詞，接著從德語單詞翻譯成漢語單詞，成了我的中文名字。然後我隨著語言環境的改變，名字又從德語單詞變回了英語單詞，至今一直沒有更改。對我來說，這件誤會的往事無法忘懷，無法告別。