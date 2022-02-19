正月十五剛過，想起那輪當空照的圓月，彷彿看到父母在天上對兒女子孫的微笑。那是一九六七年的元宵節，五十多年過去了，我沒忘記那年回家吃湯圓的情景。

那時還沒有超市，買糧食還要憑糧冊，賣食品雜貨的供銷合作社沒賣湯圓。小街上只有幾家集體經營的麵食店，在元宵節來臨那幾天，店門口才擺出一張長條抽屜桌，桌上放著一個大圓盤竹篩，滿篩子是白白的湯圓，還有一把油黑發亮的木桿秤擺在旁邊。湯圓是店裡手工搓出來的，一斤二兩湯圓要五角錢，還要一斤糧票，生意並不太好，多數人家是自己搓湯圓。

那年我們兄弟姊妹有的在外地工作，加上兒孫們，大家聚在一起有十多個人，父母歡喜元宵節大家都回來團聚。我聽在家的小弟說，父母為了團圓吃湯圓，不知付出了多少辛勞。

當年父親在自來水廠當廠長，退休 後，他還要求上班，到放水站收票放水，為的是多掙幾個錢，多增加四斤糧食指標。那年自來水管還沒有普遍安裝到各戶，居民吃喝用水只能買水票後，挑著水桶到放水站去挑。一條長長的小街上設了三個放水站，放水站是一間小木板房，從開孔的木板裡伸出一個水龍頭，人坐在裡面掌握開關，無論天寒夏熱，父親每天三次去小站放水。

母親對兒女們說：「你爸有個工作也好，免得待在家沒事，睡懶覺睡出病來。」實際這是母親的自我安慰，她知道父親有心臟病 。母親還常對鄰里說：「兒女們都在外地工作，就昐一年的元宵節，能回來團團圓圓吃湯圓，多好。」

其實，我們在外地工作後，彼此很難見一次面，那時還沒手機 、沒家庭電話，有事靠提前寫信聯繫。年節時，我們請單位關照，把春節休假安排在元宵節。回一趟家很不容易，一方是雪峰山，一方是雞公界，兩座高山環繞在沅水河的家鄉，遇到天氣上凍，路上打滑，客班車輪胎上加鐵鏈，慢慢爬進來。冰雪如果太大，有時還要在高山路旁的木板屋小旅店待著。

父母牽掛兒女，兒女也惦記父母，哪還有回家的難路？親情團圓就是回家的動力。我們都把春節指標供應物資帶回家，我還在供銷社花了三角五分錢買了一斤小墨魚，現在小墨魚是一百二十多元一斤了。

母親盼望兒女回家，時常叨念著。那個年代母親的糧食是按家庭婦女指標定量，最初是每月二十四斤，後來降到二十二斤，又後來降到二十斤。

那時小弟有病，沒有參與知青下放，母親經常讓他多吃一點，自己就用紅薯、野菜、南瓜煮粥。但是這些代食品也很難買到，聽說糧店有紅薯、包米搭配時，她就早早去排隊。那年我在外地的化工廠工作，加一個班就有一張四兩的食堂餐票補助，我攢下來換了幾斤糧票寄回家。

母親為了元宵節團圓，多留點糧食買糯米做湯圓、甜酒。父母每月也從自己的定量中省下一點，但是糧冊上的指標不能留存跨月，每一戶糧冊每月規定只能領兩斤的省內糧票，多領就要有單位的出差證明，太麻煩了。到了年節，買糯米也有數量限制，母親只好找到在麵食店工作的鄰里幫忙，用糧指標換了糯米，忙碌著團圓的希望。元宵節到來的前三天，母親就把甜酒糯米蒸好一大缸，隨後去郊區鄉民那裡水磨糯米，再經過石頭壓擠水分，接著準備好芝麻、花生、桔餅、紅糖等湯圓餡料。

子女先後趕回家了。那一刻，我已清清楚楚地看見是父親牽著母親的手，站在老屋門口等著。小弟在門口巷子外點燃一掛鞭炮，炮響後，母親笑著說：「再放一掛。」父親接著說：「快放哦。」

父母那開心的笑容，至今還在我的記憶深處，那就是當我們兒女歸來，走進家門第一步時，父母眼眶裡溢滿熱淚，從心靈裡流露出一句：「孩……孩子回家了，吃圓圓的湯圓吧。」在進屋門口，我看見掛著的一條大鯉魚紅燈，那是我小時候聽母親說過的故事，是她在家鄉的習慣，元宵佳節門前掛鯉魚紅燈。

那天，母親同我們圍著一個大方桌搓湯圓，父親欣慰地坐在一旁，一邊喝茶，一邊看著我們，還說：「看你們誰的湯圓搓得最圓。」我們搓了一大盆湯圓。母親為我們做了蒸湯圓、煎湯圓、甜酒煮湯圓，每一顆湯圓都寄予了父母的希望。

想起走了近三十多年的父母 ，聆聽今日「常回家看看」的歌聲，已淚濕夜夢，愧疚難語，只能面對皓月，呼喚著：「爸爸，媽媽，我們回家了，吃圓圓的湯圓。」