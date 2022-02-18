與黃河相比，長江的河道要穩定多了，但河道自身這裡漲那裡塌，每時每刻，都在小範圍裡演繹著滄海桑田。江蘇省的靖江縣，明朝成化七年（一四七一年）建縣，大部分土地就是由江水泥沙淤積而成。

我的老家在靖江與如皋兩縣交界處之西來鎮，距江邊約八里。在北邊幾里外的如皋縣境內有一片地區，俗稱「老岸上」，縱深可能有十幾里，橫向延伸到靖江。老岸上這三個字，既不是行政區域的名字，也沒有確定的範圍，卻在人們口頭上代代相傳了幾百年或上千年。

老岸上有諸多特點，土壤屬於高沙土，所以主要種植麥子、玉米、花生等旱田作物；居民一律用莊命名，如張家莊、李家莊、石家莊等。老岸上的人講話比較「土」，有一名愛好語音學的朋友告訴我，老岸上人的口語中，保留有不少中原古音；老岸上最令人遺憾是比較窮，經濟的發展水平比周邊落後許多。

從老岸上向南，所有村落的名字都變成了圩。我家北面有葛家圩、冒家圩、四口圩、柴家圩等，南邊有十六圩、十八圩、四圩垈、七圩垈等。隨著村落的命名從莊向圩的過渡，土壤從沙土過渡到黏土，種植作物由旱穀改成了水稻；人們的語言，也由江北官話變成了江南口音。

很久以前，這片區域還浸沒在江水中，就有北方來的移民 ，在北邊的高岸上築起堤壩，在堤岸裡面種植穀物，一代代地繁衍生息；他們的村落，沿襲北方習慣就叫做莊。堤岸外的低窪地區，最初是江水滔滔，後來由於泥沙的沉積，漸漸長出蘆葦和水草，進而在低潮位時土地露出水面。就有江南的農民過來，築圩子、排積水、栽水稻，將聚居地按江南的習慣，稱之為圩。墾植過程或許要經過幾百年，才使圩塘與老岸無縫連接。圩塘由於土壤肥沃，灌溉方便，所以經濟發展水準，很快就超過了老岸上。

我難以理解的是，為什麼是江南移民渡江來開墾，而不是北方人就近開墾？這或許與北方的社會動盪有關。

老岸上是蘇北沖積平原的一部分，蘇北沖積平原形成於幾萬或幾十萬年前；圩塘的成陸不過幾百年到千多年。所以如果我從老家向南走二、三里路，再向北走五、六里路，所跨越過的土地年齡，比襁褓嬰兒與耄耋老人的年齡差還要大千百倍。