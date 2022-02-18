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《老照片說故事》爸媽的紅皮箱

文、圖／林鹿
紅皮箱已被撿垃圾的人，用繩索捆綁在兩輪推車上。
紅皮箱已被撿垃圾的人，用繩索捆綁在兩輪推車上。

紅皮箱是爸爸媽媽個人的物品，是雙親結婚時買的，民國時期製造，原料是結實的牛皮。皮箱裡裝著媽媽的衣服，還有相冊。

二○一四年五月我回到家鄉，打掃舊居，看見紅皮箱布滿灰塵，箱內棉布襯裡泛黃有印痕。先生問我：「扔了吧？」我點頭，於是先生把紅皮箱扔到樓下。

等我回過神來，隨即從六樓衝到樓下，紅皮箱已被撿垃圾的人用繩索捆綁在一輛破舊的兩輪推車上。我晚了一步，眼睜睜地看見紅皮箱離我而去，只好用手機拍下傍晚漸漸遠去的紅皮箱身影。

我後悔也沒有用，姊姊勸我：「物品來來去去，爸爸媽媽都不在了，紅皮箱在與不在，都不重要了。」

紅皮箱裡藏著的記憶如同硬石塊，沒有彈性，皮帶紮得緊緊的，將家史緊鎖了五十年。爸爸沒有躲過文化大革命，即使他再怎樣謹慎小心，這場運動還是找上了他。即便爸爸再捨不得媽媽和四個孩子，仍無法避免人禍。

當年，一九六八年，爸爸四十三歲，我只有五歲。

為了彌補，為了悼念，我畫爸爸的紅皮箱。回憶五十年前父親被害，我沒感到疼痛，彷彿被打過麻藥，麻醉得太深太久，深到忘記我已被麻醉了。

畫筆間，是我的撫摸、呼喚、心疼。漸漸找到一條羊腸小道，硬傷被漸漸看見、被包紮；記憶軟了，抽出記憶的線頭，回到往昔歲月，重建情感連接，親情被輕輕喚醒。

畫紅皮箱，打開紅皮箱，不再拒絕歷史，整理失去的記憶，是珍惜，也是感恩。

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