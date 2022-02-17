兒時住在台灣新竹市的忠貞新村眷村，眷村的外圍三面都是廣闊稻田。一片綠油油，偶爾還有幾隻白鷺鷥在遠處休憩覓食，景色優美。

這片稻田是農家的生計，卻是眷村小孩們的樂園 。當水田裡秧苗正茂時，那是我們抓蝌蚪、泥鰍；釣青蛙、黃鱔；抓魚蝦、捕麻雀的最近場地。水田內的水清澈無比，偶爾還看得見游來游去的紅色小魚；捕麻雀應該是農家立起的網子，兩根竹竿立在田埂上，竹竿中間是不易看見的網子，捕捉吃稻子的麻雀們。有鄰居將被捕受困的麻雀抓回家烤來吃，聽說味道棒極了。

田裡的黃鱔味美、價昂又刁鑽，是孩童們挑戰的首選。黃鱔喜暗懼光，會在泥底鑽洞棲息，晝伏夜出，捕捉方法或釣或挖。夏日黑夜時，我曾與童伴拿著鏟子、水桶、手電筒、自製的簡易釣竿等，全副武裝就去抓寶。我們以蚯蚓為餌，鉤放在黃鱔的洞口，誘其出洞吃食上鉤。我持著釣竿與鏟子，童伴拿著手電筒與水桶，兩人蹲在田埂上專注地等著，偶爾聊聊天、打打叮咬我們的蚊子。

「怎麼還沒出來？」童伴不耐煩地喊著。

「噓……別叫……看到頭了。」我輕聲細語，並示意他將手電筒的光線再靠近洞口些。突然，我感覺上鉤了。我慢慢拉起竿子，竿子有些抖動，我又示意童伴準備好桶子，並將手電筒照向黃鱔的頭部（黃鱔怕光，見到光牠就不動了）。

「好長一條……」童伴輕聲卻難掩興奮。他左手持著水桶在下接，右手的手電筒跟著黃鱔的頭而向上移。

黃鱔離開水面，童伴水桶準備接時，卻碰到了牠的尾巴，牠一扭動、一轉身、一掙扎、一張口，就脫鉤了。我右手拉起竿，左手立刻伸向前，在空中一把抓住黃鱔，緊緊地抓住牠，但不到半秒鐘，牠滑溜扭動又滑溜而出，我右手立即拋下竿子，去協助左手，想用雙手把牠抓緊，卻只摸到了牠的尾巴，瞬間牠又掉入水中。「溜了！」我大喊。

童伴立即將手電筒往水裡照，我也迅即拾起鏟子往洞口鏟下去，一陣「追殺」，泥被翻起，水混了，幾株秧苗也遭殃了，突然喜見牠在水裡浮游；我踏前兩步，雙手迅捷伸爪，猶如雙龍探珠，緊緊抓住牠的身子，成功達到任務。

「抓住了，抓住了，快拿水桶來。」我站立身子，手持戰利品，滿是得意地說。童伴拿起水桶，也同時將手電筒照向我、又照向黃鱔，像是照給王者的榮耀。

「那是蛇呀！」他突然大叫。

我也感覺到牠變胖了，沒有剛才那麼滑溜了。牠剛好轉向我，與我四眼對視，我由喜悅改為驚視，牠則吐信兼怒視，嚇得我立即將牠拋向天空，也因站立不穩，踉蹌倒坐水田內。

手電筒也跟著照向狼狽的我。「快跑！」童伴再次大聲喊著。我也立即起身，帶著濕淋淋的下半身拔腿就跑。

那一年的夏天，不僅沒有黃鱔可吃，我倆也遠離了水田邊。

那是五十年前的往事，那片稻田蓋起了國民住宅，眷村老家早已清空無人居住，往事歷歷，只在回憶中。